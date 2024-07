Dioses musicales: estos son las 4 mejores bandas de rock de la historia, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial reveló cuáles son las bandas de rock que dejaron una marca en la cultura musical. Si bien existieron muchos grupos musicales con éxito, sólo algunos de ellos lograron cambiar la historia del género para siempre. La IA tuvo en cuenta la innovación musical, impacto cultural, popularidad y admiración del público.

Las bandas de rock elegidas

Los Beatles. Este fue un grupo de rock que revolucionó el género gracias a su innovación musical. Ellos utilizaron técnicas de grabación vanguardistas y se atrevieron a experimentar con pop psicodélico y música clásica. Su impacto fue mundial ya que influyeron en la moda, música y cine.

Los Beatles comenzaron en 1960. Foto: Archivo.

Led Zeppelin. Ellos fusionaron el rock con el blues, rock y elementos orientales creando un sonido único. Su Stairway to Heaven es considerada como una obra maestra del hard rock gracias a su producción. Este grupo de rock fue único ya que cambiaron las reglas de juego del heavy metal.

Los Rolling Stones. Fue un grupo de rock que supo reinventarse a lo largo de toda su carrera. Esta banda representa un símbolo de rebeldía y estilo de vida rockero. Este es un grupo que sigue activo realizando giras y lanzando nuevos sencillos. Su música y logo son todo un ícono.

Los Rolling Stones iniciaron su carrera en 1962. Foto: Archivo.

Pink Floyd. La inteligencia artificial colocó a esta banda en el cuarto lugar gracias a sus técnicas de producción avanzadas y conceptos musicales complejos. Uno de sus álbumes más famosos es The Dark Side of the Moon. Este grupo ganó popularidad por sus elementos visuales y teatrales.