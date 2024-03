Los test de personalidad siguen captando la atención de millones de internautas en las redes sociales. Son una excelente alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocer al instante aspectos de la forma de ser de cada uno. Aquí te proponemos un nuevo reto que te maravillará con sus asombrosos resultados.

¿Te encuentras preparado para descubrir lo que expone sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Manos: odias la zona de confort y tratas de buscar actividades para salirte de ella. Adoras los desafíos y te escapas de los lugares en los que sientes que no puedes crecer. Nunca tienes un no como respuesta y te permites hacer todo lo que te genere placer. Para ti, el paso por la Tierra es muy breve para vivir sintiendo culpa. Vives tus días como si no existiera un mañana y no le temes al qué dirán.

¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá si eres una persona idealista / istockphoto

Ave: te caracterizas por ser alguien idealista. Supones que todos realizarían lo mismo que tu y te decepcionas con frecuencia al esperar que los demás se comporten igual a como lo harías. Eres iluso y extremadamente romántico. No tienes problemas para entablar conversaciones con desconocidos y adoras generar nuevos vínculos. Sobresales por ser positivo y enérgico. Nunca pasas desapercibido cuando asistes a un evento ya que sabes a la perfección cómo hacerte destacar entre toda la multitud.