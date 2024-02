¿Aún no elegiste qué ver en Netflix? Entonces aquí te recomendamos una comedia que te hará reír desde el comienzo. Dura 117 minutos y está protagonizada por Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker y Dave Matthews, entre otros talentosos.

Su título original es Just Go with It. En Latinoamérica se la llamó Una esposa de mentira y, en España, Sígueme el rollo. Se estrenó en 2011 y el guion lo escribieron Allan Loeb, Timothy Dowling y Dennis Dugan. Está basada en la película Flor de cactus (1969), que fue adaptada de una obra de teatro de Broadway, escrita por Abe Burrows, que a su vez se basó en la obra francesa Fleur de cactus.

Netflix: la comedia con Jennifer Aniston que te hará reír desde el comienzo

La sinopsis oficial de Netflix adelanta: "Tras años de fingir estar casado, un cirujano plástico soltero conoce a la mujer de sus sueños y le pide a su asistente que se haga pasar por su futura exesposa".

La historia se centra en Danny, un cirujano que contrata a su ayudante Katherine, una madre soltera con hijos, para que finjan ser familia. Su intención es demostrarle a Palmer que su amor por ella es tan grande que está a punto de divorciarse de su mujer.

La película fue producida por Happy Madison, la productora de Sandler, y distribuida por Columbia Pictures. Está recomendada para mayores de 13 años y fue filmada en Los Ángeles y en las islas hawaianas de Maui y Kauai entre marzo y mayo de 2010.

Mira el tráiler