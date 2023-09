Trueno se une a Khea en canción dedicada a Nicki Nicole, gracias a la Inteligencia Artificial

Trueno, rapero estrella de Argentina, ha deleitado a todos con sus últimas canciones como Dubai junto a Beny Jr o Tranky Funky. Sin embargo, gracias al gran desarrollo de la Inteligencia Artificial, un usuario se preguntó cómo sonaría Trueno en la canción “Ayer me llamó mi ex” de Khea.

Trueno es uno de los raperos argentinos más conocido en todo el mundo. Foto: Archivo.

En 2020, Nicki Nicole y Trueno confirmaron su relación con el lanzamiento de la canción Mamichula. En ella Trueno canta: “Porque yo soy así, me quiere a mí, dejó a su novio porque era un wannabe”. Cuando esta frase sonó por primera vez, los fans pensaron que quizás podría ser una línea dedicada al exnovio de Nicki Nicole, Khea.

A los pocos días del estreno de Mamichula, Khea lanzó "Ayer me llamó mi ex". En esta canción, el artista argentino parecía responderle a Trueno con la frase “Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir con él lo que sentía conmigo…”.

El año pasado, luego de la separación de Nicki Nicole con Trueno, se rumoreó acerca de un posible regreso entre Khea y Nicki, pero la verdad es que nada sucedió. Después de años de esta posible “pelea” por medio de canciones, un usuario unió a los dos ex de Nicki Nicole e hizo reír a todos.

Los dos raperos se unieron en el tema dedicado a su ex, Nicki Nicole, gracias a la Inteligencia Artificial. Los usuarios de Tik Tok se quedaron sorprendidos por los resultados y lograron que el video consiguiera más de 30 mil likes. Entre los comentarios, algunos expresaron “Ayer nos llamó nuestra ex” o “Se la cantaron a Trueno y ahora la canta él”.