¡No te lo puedes perder! Este es el nuevo y llamativo tatuaje de Eduin Caz

Eduin Caz compartió en redes sociales que se acaba de hacer un nuevo tatuaje en su cuerpo. En esta oportunidad, el líder de Grupo Firme decidió inmortalizar el nombre de la canción de su más reciente éxito “¿Qué onda perdida?”, colaboración con Jerry Coronel que acaba llegar al primer puesto de uno de los ranking Billboard.

No es la primera vez que Eduin Caz se vuelve noticia por hacerse un tatuaje. A fines del año pasado, por ejemplo, pasó 25 horas haciéndose una serie de distintos diseños. Al mismo tiempo, hace unos meses protagonizó una polémica al no saber si se había borrado o no el nombre de Daisy Anahy.

Ahora, el líder de Grupo Firme compartió a través de sus redes sociales que sumó un nuevo tatuaje a su ya basta colección. Caz lo anunció en su Instagram al enterarse de que una de sus más recientes canciones escaló hasta lo más alto de uno de los ranking de Billboard.

Se trata de “¿Qué onda perdida?”, tema que es fruto de la colaboración entre Grupo Firme y Jerry Coronel. La misma llegó hasta el primer puesto del chart Regional Mexican Airplay y Eduin decidió inmortalizar para siempre este éxito.

Eduin Caz: todo sobre su nuevo tatuaje y la noticia de su paternidad

“Me voy a tatuar ‘¿Qué onda perdida?’ aquí porque estamos en el número 1 de Billboard”, expresó con euforia Eduin Caz en el preciso momento en el que su tatuador de confianza se encontraba en pleno trabajo.

El tatuaje se lo hizo en uno de sus antebrazos y se suma así a otros que tiene vinculados a Grupo Firme, entre ellos el del logo de la banda.

El cantante de 28 años subió una serie de historias en las que se pueden ver, por ejemplo, cómo algunos amigos hacen música mientras él es nuevamente tatuado.

El líder de Grupo Firme presume de sus tatuajes en una de sus fotos más recientes.

Asimismo, la noticia de este éxito comercial se da en paralelo a un gran acontecimiento de su vida personal: la llegada de un nuevo hijo, el tercero que tiene junto a Daisy Anahy.

El mismo nació apenas unos meses después de la renombrada disolución del matrimonio. A pesar de la reciente separación, la empresaria le dedicó un sentido homenaje al cantante y escribió en su Instagram que no se equivocó al elegir al padre de sus hijos y que, por más que entre ellos “pasen mil cosas”, jamás fallarán como padres.