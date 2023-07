La extrema dieta de Cillian Murphy para 'Oppenheimer'

Cillian Murphy es uno de los actores irlandeses más populares y esto se debe a su interpretación de Tommy Shelby en 'Peaky Blinders'. En la actualidad es una de las figuras del momento porque es el protagonista de 'Oppenheimer' la película de Christopher Nolan que se estrena el día de hoy. Recientemente, salieron a la luz algunos detalles de la peligrosa dieta que hizo para interpretar al físico teórico J. Robert Oppenheimer, en el momento que construye la primera bomba atómica del mundo.

En muchas ocasiones cuando los actores se comprometen a ponerse en la piel de un personaje, tienen que someterse a algunos cambios físicos, cortarse o teñirse el pelo, usar pelucas, subir o bajar de peso. En este caso, para poder interpretar a Oppenheimer, Cillian Murphy se expuso a perder peso hasta quedar cuasi esquelético y prácticamente irreconocible, puesto que la apariencia del físico era muy diferente a la suya.

Cillian Murphy es el protagonista de 'Oppenheimer'. Imagen de Instagram

@cillianmurphyofficiall.

"Me encanta actuar con mi cuerpo, y Oppenheimer tenía un físico y una silueta muy distintos. Era muy delgado, casi demacrado, vivía con martinis y cigarrillos. Tuve que perder bastante peso y trabajamos con el vestuario y la sastrería", reveló Murphy a 'The Guardian'. El actor no quiso revelar las particularidades de la dieta que hizo, porque aseguró que no era segura, así que quería evitar que otras personas lo tomaran como ejemplo.

Pese a esto, algunos compañeros del irlandés dieron detalles escalofriantes sobre la dieta. En este caso, Emily Blunt, que interpreta a la esposa del creador de la bomba atómica, confesó al medio británico: "Creo que comía una almendra la mayoría de las noches o un pequeño trozo de manzana. Estaba tan demacrado". Por otro lado, Matt Damon comentó su punto de vista y reflexionó sin dar datos precisos, afirmando que le parecía que Cillian Murphy no había cenado nunca durante el rodaje de la película porque perdió demasiados kilos.

Cillian Murphy ha trabajado en películas como 'The Dark Knight Rises', 'Dunkirk', 'Inception', entre otras. Imagen de Instagram

Seguramente, las declaraciones de los actores fueron algo exageradas e irónicas para dar a entender que Cillian Murphy hizo una dieta extrema y casi peligrosa. Es probable que el actor haya adelgazado siguiendo las indicaciones de nutricionistas y profesionales de la alimentación. Nunca hay que implementar este tipo de dietas por cuenta propia porque las consecuencias pueden ser negativas e incluso pueden representar terribles riesgos para la salud.