Tom Holland rompió el silencio: "Era adicto al alcohol"

Tom Holland es uno de los actores más queridos por el público porque se viste con el traje de Spiderman del universo Marvel. Recientemente el muchacho de 27 años participó en una extensa entrevista en el podcast 'On Purpose With Jay Shetty' y se animó a mostrar su lado más vulnerable. En este contexto el actor reconoció su adicción al alcohol y que no se siente cómodo con muchas cuestiones de la industria de Hollywood.

Aparentemente Holland se sintió relajado durante la conversación puesto que estuvo hablando durante casi dos horas con Jay Shetty. Durante la charla, la celebridad se animó a hablar por primera vez sobre muchas situaciones que ha vivido a lo largo de los años, los cambios que ha sufrido a causa de convertirse en una estrella e incluso sobre su decisión de dejar el alcohol, luego de años de excesos.

Tom Holland participó en el podcast 'On Purpose With Jay Shetty'. Imagen de Instagram @hayshetty.

"Estoy feliz de decirlo: definitivamente era adicto al alcohol. No le escapo a eso en lo absoluto", confesó Tom en el podcast. Al parecer el actor no toma bebidas desde enero de 2022, así que se siente orgulloso de su progreso, pero la realidad es que fue algo que surgió de imprevisto. "Es interesante porque no me desperté un día y dije 'voy a dejar de beber'. Yo, como muchos británicos, tuve un diciembre muy, muy borracho, ya que siempre pude beber mucho", puntualizó.

El actor reveló que todo comenzó a partir de un juego viral que proponía tener un "enero seco", es decir la idea era pasar todo el mes sin beber alcohol, luego de los excesos de las fiestas en diciembre. Una vez que pasó este lapso, Holland comenzó a sentirse diferente y mucho mejor, pero también se dio cuenta que tenía una obsesión con las bebidas, porque se despertaba pensando en eso. En ese entonces admitió que estaba pasando por una situación complicada.

Jay Shetty escribió en sus redes sociales: "¡Este episodio fue una de las sesiones más agradables que he tenido! Son 2 horas y llenas de reflejos profundos". Imagen de Instagram.

Luego de que pasaron dos meses, surgieron diferentes pensamientos en la mente del interprete de Spiderman, porque este no se creía capaz de tener una vida social o salir a un club nocturno y pedir una gaseosa o una bebida sin alcohol. Sin embargo, cuando llegó a los seis meses sin tomar las cosas cambiaron y comenzó a sentirse "más feliz que nunca".

"Si las cosas salían mal en el set, lo que normalmente me haría enojar, las podía tomar con calma. Tenía una mayor claridad mental. Me sentí más saludable y me dije a mí mismo, '¿por qué estoy esclavizado a la bebida y tan obsesionado con la idea de tomar?'", sentenció Tom. Acto seguido, el actor explicó que fue la mejor decisión de su vida así que no se le cruza por la cabeza volver a tomar.