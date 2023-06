Así luce el increíble cast de Buffy, la cazavampiros tras años de su estreno

La serie Buffy, la cazavampiros es una de las más recordadas de su época, finales de los 90 y principios de los 2000. Con Sarah Michelle Gellar como gran protagonista, esta producción de terror lanzó a la fama a muchísimos otros actores. Algunos pudieron sobrevivir en el escenario de Hollywood y tener buenos trabajos, y otros quedaron en el olvido.

Esta serie dirigida por Joss Whedon tenía mucho de ciencia ficción sobrenatural mezclado con fantasías oscuras, y se centraba en la vida de Buffy Summers, quien quería ser una chica "normal" y hacer lo que el resto de las jóvenes hacían a su edad, aunque estaba "seleccionada por el destino" para luchar contra ciertas fuerzas del mal, como espíritus y demonios, algo a lo que luego se termina acostumbrando.

Cómo está hoy el elenco de Buffy, la cazavampiros

Sarah Michelle Gellar antes y después de Buffy, la cazavampiros. Fuente: Ezpoiler.

Sarah Michelle Gellar

La protagonista, Sarah Michelle Gellar, tenía solo 20 años cuando comenzó la serie y actuó de Buffy Summers en 1997. Luego de finalizarla, en 2003, participó de otras producciones como Possession, The Grudge y The Return. Hoy, con 46 años, la nacida en Nueva York se dedica al comercio electrónico y también llegó a sacar un libro de cocina llamado Stirring Up Fun with Food.

Anthony Stewart Head

Personificaba a Rupert Giles, el vigilante que entrenaba a Buffy y a otras cazadoras. Luego de su gran momento en Buffy, la cazavampiros, donde entró con 43 años y se fue con 49, Head tuvo muchos trabajos en programas y series de televisión como en los sketchs de Little Britain y en producciones como Merlín, Warehouse 13 y Galavant. Hoy, con 69 años, luce muy distinto.

Nicholas Brendon

El actor nacido en Los Ángeles fue otro de los personajes importantes en Buffy, la cazavampiros, donde personificó a Xander Harris, un amigo de Buffy Summers. Luego tuvo otro trabajo muy importante entre 2007 y 2014 en la famosa serie Criminal Minds con el personaje de Kevin Lynch. Además, estuvo en largometraje como Coherence y The Nanny.

Sin embargo, hay que mencionar que en 2004 anunció en una convención justamente de la famosa serie que había entrado por voluntad propia a un centro de rehabilitación para alcohólicos, algo en lo que recayó en 2015 y a lo que le sumó depresión y adicción a otras sustancias. Así luce hoy con 52 años.

Alyson Hannigan, actriz de Buffy, la cazavampiros y de How I Meet Your Mother. Fuente: TODAY.

Alyson Hannigan

El personaje de Willow Rosenberg, otra amiga de Buffy Summers, era interpretado por Alyson Hannigan, una actriz que luego participó en nueve temporadas de la exitosa serie How I Met Your Mother. La nacida en Washington D.C. tenía 23 años cuando comenzaron los rodajes de la primera temporada de Buffy, la cazavampiros. Hoy, con 49, luce muy similar.