Gal Gadot y la mala experiencia con un director que la amenazó con destruir su carrera

Gal Gadot confesó hace unos años que tuvo un mal momento con Joss Whedon, el director de Liga de la Justicia. De acuerdo con la actriz israelí, el cineasta amenazó con destruir su carrera si no hacía exactamente lo que él quería. “Si me lo dice a mí, es evidente que se lo dice a mucha otra gente”, agregó la protagonista de Mujer Maravilla.

Todo comenzó cuando los productores de Liga de la Justicia decidieron que había que hacer una serie importante de retomas de cara a la versión final de la película. Como el director inicial, Zack Snyder, debió retirarse del proyecto por problemas personales, Joss Whedon fue elegido para hacerse cargo del film.

Ray Fisher, el actor que dio vida a Cyborg, fue el primero en hablar acerca del mal ambiente de trabajo que generó Whedon en la película. En 2021, Gal Gadot apoyó a su compañero y compartió su propia experiencia personal con el director.

“Me sorprendió la forma en que me habló. Te marea porque no puedes creer que te lo haya dicho a ti. Y si me lo dice a mí, es evidente que se lo dice a mucha otra gente”, reveló Gadot en una entrevista.

Al parecer, lo que habría ocurrido es que Whedon y la actriz tuvieron un intercambio por una escena del film y fue entonces cuando Joss la agredió y le dijo que se encargaría personalmente de destruir su carrera.

Todas las polémicas de Joss Whedon y lo que dijo el director ante la acusación de Gal Gadot

Al ver lo sucedido, quienes se sumaron a la polémica fueron varios de los artistas de Buffy, la cazavampiros, serie creada y producida por Joss Whedon. Charisma Carpenter, Michelle Trachtenberg y Amber Benson fueron algunos de los que acusaron al director de comportamientos abusivos y de generar un mal ambiente de trabajo.

Gal Gadot es la Mujer Maravilla en la saga cinematográfica de DC.

Por su parte, el propio Whedon se encargó de dar su versión de los hechos y hasta se animó a responderle a Gal Gadot. En una entrevista con New York Magazine, el cineasta de 58 años dijo que para la artista “el inglés no es su primer idioma” y la acusó de no haberlo entendido bien.

Gal respondió vía mail a la revista y aclaró que entendió perfectamente lo que le dijo Whedon. Para finalizar, en otra ocasión reveló que hizo lo que sintió que tenía que hacer, que era dar a conocer a la gente ese tipo de comportamientos debido a que son injustos y no son forma de manejarse.