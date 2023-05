Toma asiento antes de conocer todos los novios famosos que tuvo Naomi Campbell

Naomi Campbell nunca se casó y en una oportunidad confesó que por elegir su carrera tuvo que renunciar a conocer al amor de su vida. Sin embargo, la modelo británica se dio el lujo de tener varios novios famosos, y Robert De Niro, Sylvester Stallone, Eric Clapton y Mike Tyson son algunos de ellos.

Naomi Campbell recordó en una entrevista con The Guardian que su carrera como modelo comenzó cuando era apenas una joven adolescente. “Una mujer se me acercó y me preguntó si alguna vez había pensado en ser modelo. Era Beth Boldt, directora de la agencia Synchro. Mi reacción inmediata fue de sorpresa y emoción”, manifestó entonces la británica de 53 años.

Sin embargo, su madre quería que se dedicara de lleno al colegio. Pero ella no le hizo caso y decidió seguir su camino, y su deseo fue tan fuerte que su progenitora terminó cediendo y le permitió que sea modelo siempre y cuando esto no interrumpiese sus estudios.

Campbell se convirtió en una supermodelo e hizo historia junto a otras figuras como Claudia Schiffer y Cindy Crawford. Pero para lograr esto tuvo que hacer varios sacrificios, y uno de ellos estuvo vinculado a su vida amorosa.

Robert De Niro, Mike Tyson y más: estos son los novios famosos que tuvo Naomi Campbell

En conversación con la revista The Cut, Naomi Campbell reconoció que para formar relaciones profundas es necesario hacer concesiones, y que ella decidió no hacerlas para dedicarse de lleno a su carrera.

Esto no significa que la mítica modelo no haya tenido sus romances. Por lo contrario, no solo los tuvo, sino que además muchos de ellos fueron sumamente renombrados.

Naomi Campbell acaba de cumplir 53 años: nació el 22 de mayo de 1970.

“La diosa de ébano” supo estar en pareja con dos reconocidos actores como lo son Robert De Niro y Sylvester Stallone. También salió con el boxeador Mike Tyson, con el músico Eric Clapton y con el bailarín español Joaquín Cortés.

Si bien nunca se casó, llegó a estar comprometida en dos oportunidades, una con Adam Clayton, el bajista de U2, y otra con el magnate Flavio Briatore. En materia de empresarios, otro de sus novios famosos fue Louis C. Camilleri, exdirector ejecutivo de Ferrari y Philip Morris International.

Por último, una de las parejas más renombradas que tuvo fue Vladislav Doronin, magnate ruso que llegó a demandarla por 2,5 millones de euros acusándola de deudas y de haberse quedado con pertenencias suyas.