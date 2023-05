Recostada sobre la cama, Karely Ruiz desata una oleada de suspiros

En el último tiempo, Karely Ruiz se convirtió en una de las figuras que ha ganado mayor relevancia en las plataformas digitales. Al parecer, la mexicana se dedica a crear contenido para las redes sociales, es por esto que la siguen más de 9 millones de usuarios en su perfil de Instagram, mientras que en Tik Tok tiene una comunidad de más de 12 millones de seguidores. Recientemente, la joven publicó una serie de fotos que dieron que hablar.

Karely tiene 23 años de edad y hoy en día se encuentra dentro de la lista de las mexicanas que más ganan en las plataformas que venden contenido. En este caso, según explicó Ruiz durante una entrevista en YouTube, el primer mes que trabajó con un popular sitio web llegó a ganar alrededor de 700 mil pesos mexicanos, así que confirmó que podría ganar hasta 1 millón de pesos gracias a sus fotos y videos.

Karely Ruiz tiene una figura envidiable. Imagen de Instagram.

La joven, suele compartir muchas cuestiones de su vida a través de las plataformas y hace unas horas atrás subió un provocativo posteo. En las fotos, Karely se animó a presumir sus imponentes curvas y su belleza, luciendo un conjunto de lencería brillante en color azul, con algunos detalles de strass. Para esta producción casera, la modelo posó desde diferentes ángulos, enfrente del espejo y recostada sobre la cama.

Un detalle que llamó la atención fue que Ruiz apareció con un look completamente diferente, ya que se hizo un nuevo corte de cabello a la altura de los hombros. Obviamente aprovechó la oportunidad para mostrar el nuevo estilismo con sus seguidores de Instagram. Las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar, así que casi al instante le llovieron los corazones y los comentarios.

Karely Ruiz posa recostada sobre la cama y levanta la temperatura de la red. Imagen de Instagram.

"Me encanta el pelo corto", "Super elegante bebé, me encantó", "Que buen look", "Hermosaa", fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la publicación. Una vez más, Karely dejó en claro que cualquier look le queda fabuloso, ya sea el cabello corto o largo, el rostro con o sin maquillaje.