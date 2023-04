No creerás cómo luce hoy Anna Chlumsky, la niña de 'Mi Primer Beso'

La década de los ‘90 nos regaló varias películas de drama, comedia y romance que se quedaron grabadas en nuestra memoria para siempre. Sin dudas, ‘Mi Primer Beso’, o ‘My Girl’ en inglés, es una de ellas. Cada tanto, diferentes canales de televisión vuelven a reproducir la icónica cinta que estuvo dirigida por Howard Zieff en 1991. La tierna historia de Vada y su amigo Thomas enterneció y seguirá conmoviendo a cada generación. Es por eso que dicha producción sigue resonando a más de 30 años de su estreno, siendo una de las más vistas en la plataforma de streaming Netflix.

La sinopsis de ‘Mi Primer Beso’ reza: “Una niña hipocondríaca de 11 años experimenta una gran confusión emocional cuando, luego de enviudar, su padre se enamora de una mujer”. Tanto la trama como la interpretación que realizaron los actores, hicieron que la película se convirtiera en una de las clásicas que hay que ver al menos una vez en la vida.

MI PRIMER BESO SALIÓ A LA LUZ EN 1991 Y SE CONVIRTIÓ EN UN CLÁSICO. FOTO: ARCHIVO

Es más, algunos de los protagonistas lograron trascender desde entonces, y volverse grandes referentes en la industria. Este fue el caso de Jamie Lee Curtis, quien acaba de ganar su primer Premio Óscar a la Mejor Actriz de Reparto por su actuación en ‘Everything Everywhere All At Once’ y protagonizó otros célebres películas de los ‘90 e inicios de los 2000. Lo mismo ocurrió con Macaulay Culkin, reconocido por protagonizar ‘Mi Pobre Angelito’.

Sin embargo, muy pocos saben qué fue de la vida de la actriz que le dio vida a Vada, el personaje principal de ‘Mi Primer Beso’. Por ello, aquí recordamos a Anna Maria Chlumsky.

Qué fue de Anna Chlumsky, la protagonista

Anna Maria Chlumsky nació el 3 de diciembre de 1980 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Desde niña se interesó por la actuación y el mundo del espectáculo, por lo que la vimos modelar en una campaña publicitaria junto a su madre cuando era muy pequeña. A los once años, se hizo famosa por estar al frente de la película que mencionamos previamente.

En 1994, Anna volvió a interpretar a Vada en ‘Mi Primer Beso 2’. Sin embargo, esa película no tuvo tanto éxito como la primera. Un año más tarde, la actriz tuvo la oportunidad de estar frente a un papel diferente al protagonizar ‘Gold Diggers: The Secret of the Bear Mountain’, junto con Christina Ricci. Luego, recién en 1997 tuvo otro papel en la cinta ‘El deseo de un niño’, y después de ello, no la vimos en la pantalla grande por un largo tiempo.

Anna Chlumsky TIENE 42 AÑOS EN LA ACTUALIDAD. FOTO: ARCHIVO

Luego de graduarse de la Universidad de Chicago en 2002, la actriz se enamoró y se casó con el miembro de la armada, Shaun So. La boda se celebró en el 2008 en Brooklyn, Nueva York. Juntos tuvieron dos hijas: Penelope Joan (2013) y Clara Elizabeth (2016). En medio de todo eso, Anna tuvo papeles esporádicos en tiras televisivas como ‘Law and Order’ y ‘Cupido’. Recién en 2012 volvió a actuar en un papel fijo en la serie de HBO ‘Veep’, al interpretar a Amy Brookheimer, la asesora principal de la vicepresidenta Selina Mayer (Julia Louis-Dreyfus).



LA ACTRIZ SE PUSO EN LA PIEL DE VIVIAN KENT EN 'INVENTANDO A ANNA'. FOTO: NETFLIX

Finalmente en 2022 fue elegida para protagonizar la serie de Netflix, ‘Inventando a Anna’, junto a Julia Garner. Dicha producción estaba basada en el caso real de la estafadora Anna Sorokin, por lo que estuvo entre las más vistas de la plataforma de streaming por varias semanas.