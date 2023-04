Lola Índigo confiesa cómo se enteró sobre las infidelidades de su ex: "Tenía unos cuernos..."

El próximo 14 de abril Lola Índigo lanza 'El Dragón' su tercer álbum de estudio. Por esta razón, inmersa en una gira de promoción, ha participado en diversas entrevistas. Recientemente, la artista visitó el programa 'Red Flag' de Luzu TV y allí confesó un curioso y triste detalle sobre una de sus exparejas, pues las infidelidades pasaron las fronteras internacionales.

Según relató la cantante en una oportunidad, su mejor amigo y peluquero se encontraba en la frontera de Chile y cuando contó que iba a acompañar a la artista, un policía le dijo algo que lo sorprendió. "El que era novio de Lola Índigo escribía a mi prima", relató la española en la entrevista y luego añadió: "Bueno, le contó una serie de cosas... Mira si es grande el mundo que en la aduana de Chile dijeron que yo tenía unos cuernos como el padre de Bambi".

Habiendo superado la trágica y dolorosa situación, Lola contó la historia con un tono de humor, tal como si fuera una divertida anécdota y remató: "¿Hasta tan lejos llegaste con los cuernos, tío? ¿No te bastó España?". Al parecer fue una vivencia que marcó su vida y como no, cualquiera en su situación hubiera entrado en shock.

Si bien Lola no dio nombres, confesó: "Nunca más voy a estar con artistas", por lo que muchos usuarios investigaron un poco y llegaron a la conclusión de que el ex del que habló podría ser Don Patricio, el cantante con quien estuvo en 2019. Al parecer el referente de trap es la única pareja de profesión artística que se conoce de Lola Índigo. Además, las celebridades no se siguen en redes sociales, así que eso delata que las cosas terminaron muy mal en la relación.