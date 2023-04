Esto es lo que Tom Holland tenía prohibido hacer en las filmaciones de Avengers: Endgame

Aunque Tom Holland formaba parte del mundo del actuación desde pequeño, no caben dudas de que Marvel Studios lo convirtió en la estrella que es en la actualidad. Desde que fue elegido para dar vida al icónico Spider-Man, la vida del intérprete dio un cambio rotundo. Ahora es una de las estrellas más aclamadas por la audiencia, críticos y estudios de cine.

Junto al Universo Cinematográfico de Marvel, el actor británico realizó muchísimas películas. Algunas de ellas lo tuvieron a él como principal protagonista, y otras las realizó junto a los demás superhéroes que forman parte de la franquicia. Tal como Avengers: Endgame, uno de los éxitos más grandes del estudio.

Se trató de una de las películas más esperadas por la audiencia y los fanáticos, ya que veríamos el desenlace del enfrentamiento de los Vengadores contra Thanos. Por supuesto, este film también significó mucho para la carrera del actor. Aunque poseía un rol importante en la historia, la estrella tuvo prohibido durante todo el rodaje leer el guión entero.

Tom Holland no podía leer el guion de Avengers: Endgame

Desde hace años, Tom Holland demuestra que guardar secretos no es lo suyo. En diferentes entrevistas o mismo en publicaciones en las redes sociales, el joven actor compartió detalles ultra secretos de producciones de Marvel Studios que nadie podía conocer. De esta manera, se dio fama de “spoilero“.

Por esta simple razón, el estudio tomó una fuerte decisión cuando se estaba llevando a cabo el rodaje de Avengers: Endgame. A diferencia del resto de sus compañeros e integrantes de elenco, la estrella no recibió el guion completo de la película. Solo tenía acceso a las líneas y momentos que le tocaban protagonizar a él.

Esta información fue confirmada por el propio director Joe Russo, quien en un evento de Indian Anthem aseguró que durante la filmación de la película el actor británico "no sabía ni qué otros personajes compartían escenas con él". "Tom Holland fue el único actor que no recibió el guión completo, solo las líneas de diálogo que tenía que decir", explicó el cineasta.

Por supuesto, la estrella también se refirió a esta medida drástica y divertida que tomó el estudio de Marvel. Durante enero del 2018, el intérprete mencionó que no sabía con quién estaba luchando en las secuencias que le habían tocado: "Ahí estoy, golpeando el aire durante 15 minutos. Cuando acepté el trabajo no pensé que eso era lo que estaría haciendo. Ya me he acostumbrado".

Debido a que el estudio siempre intenta mantener los detalles de sus películas resguardados bajo siete llaves, sintieron que la única forma de que no se filtrara información era impidiéndole a Tom Holland conocer los momentos más importantes y sorprendentes de Avengers: Endgame. Por suerte, lo consiguieron con creces. Tom Holland y su problema con los spoilers.

La realidad es que el propio actor se creó una “mala fama“ con respecto a los spoilers. Recordemos que años atrás, durante la promoción de Avengers: Infinity War, el actor reveló por accidente el título de la película a través de un vivo de Instagram. También confirmó que Spider-Man tendría una trilogía, mucho antes de que el estudio lo anunciara.

Durante la promoción de Spider-Man: No Way Home, Benedict Cumberbatch se encargó de censurar por completo al actor. Recordemos que existieron muchos rumores sobre esta película, principalmente sobre el multiverso y sobre el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como Peter Parker. Gracias al actor de Doctor Strange, Holland logró mantener la boca cerrada y no filtrar información.