Super Mario Bros: Conoce las bromas más crueles dentro de la exitosa película

Desde que fue anunciada, Super Mario Bros se convirtió en una de las películas más esperadas de este año. Finalmente, cuando aterrizó en la pantalla grande de todo el mundo, la audiencia quedó realmente fascinada con la trama, con el elenco de voces y con los guiños a la famosa franquicia de videojuegos de Nintendo.

Con su icónica canción de Peaches y con personajes súper divertidos, la película animada logró recaudar más de 800 millones de dólares en tan solo 2 semanas. Sin dudas, se trató de un film que estuvo compuesto por grandes momentos y también por bromas crueles que provocaron muchísimas risas en los espectadores.

Las bromas más crueles en Super Mario Bros

Super Mario Bros, una película que se convirtió en un gran éxito.

Toad y su broma sobre la posible muerte de Luigi

Casi al principio de la película, podemos observar que Mario aterriza en el Reino Champiñón luego de haber sido absorbido por una tubería. Aunque el viaje lo realiza con su hermano Luigi, este termina en las tierras oscuras. Cuando el fontanero protagonista conoce por primera vez a Toad, le explica lo que ocurrió con Luigi. Lejos de transmitirle tranquilidad, el pequeño le dice en “forma de broma“ que su hermano va a morir.

La tortura a Luigi

La película Super Mario Bros cuenta con momentos muy divertidos. Uno de ellos es cuando Bowser tiene por primera vez a Luigi en su poder y decide preguntarle si conoce a Mario; quien

también luce una gorra, un bigote, usa un traje de color y la letra inicial de su nombre encima. Por supuesto, Luigi decide mentir y asegura que no lo conoce. Al escuchar esa respuesta, el antagonista decide tironearle fuertemente el bigote, lo que hace que Luigi hable con la verdad.

Mario comiendo lo que más odia: champiñones

Desde casi el inicio de la película, los espectadores podemos notar el odio que siente Mario por los champiñones. Para su mala suerte, luego de ser absorbido por la tubería termina formando parte del Reino Champiñon. Donde para conseguir el Powe Up, no tiene otra alternativa que comer este famoso hongo. Sin lugar a dudas, se tratará de un gran sufrimiento para el protagonista quien no tendrá otra alternativa que comer champiñones más de una vez.

Lumalee deprimiendo a Luigi

Lumalee es uno de los personajes más aplaudidos de la película. Desde que aparece en la pantalla, esta famosa estrella nos hará reír a carcajadas con su característica forma de ser. Cuando Luigi es encarcelado, se la escucha decir: “Más carne para los molinillos”. Pero esa no es su única frase terrorífica.

Durante su despedida, Lumalee decide darle un cierre a la historia con una frase muy depresiva y que da mucho para pensar: "Ese es un final feliz... ¿o no? Porque todo ha terminado ahora, y todo lo que queda eres tú y el vacío infinito".