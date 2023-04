Kimberly Loaiza y Lit Killah anuncian una nueva colaboración

Hace unos días atrás, Kimberly Loaiza comenzó a agitar sus redes sociales lanzando indirectas sobre una nueva canción. El día de ayer finalmente reveló que será una colaboración con un reconocido artista argentino, Lit Killah. Como era de esperar utilizó su cuenta de Instagram para subir varias fotos con el intérprete de 'La trampa es ley'.

Según reveló la mexicana, la nueva canción lleva el nombre de 'Kitty' y es un tema en colaboración con Mauro Román Monzón Herrera, conocido con el nombre artístico de Lit Killah. Se trata de un joven de 23 años que ha logrado sobresalir en la música argentina, el rap, el hip hoy y el freestyle. Cabe aclarar que es la primera vez que Kimberly trabaja con el artista de nacionalidad argentina.

NoO me MandEs tuU HeLLo qUe no sOy tu KitTy uD83CuDF29? — Kimberly Loaiza uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@KimberlyLoaiza_) April 16, 2023

La mexicana utilizó su cuenta de Twitter para publicar varias pistas de la nueva canción e incluso llegó a detallar algunos fragmentos de la letra. "No me mandes tu hello que no soy tu Kitty", escribió @KimberlyLoaiza_ y así generó intriga en todos los usuarios de la web. De hecho, es especialista en crear expectativa porque sabe muy bien cuáles son las estrategias para vender y compartir contenido en las redes.

Luego de brindar algunas pistas con ese tweet, el día de ayer Loaiza compartió las fotos con Lit Killah. En la sesión, la cantante luce un bellísimo estilismo: un traje de baño oscuro, con unas medias de red, un conjunto de falda y top tornasolado y unas botas a tono por debajo de la rodilla. Por su lado, el artista llevó un pantalón y una campera en tonos violeta de jean, con una remera oversize.

Kimberly Loaiza y Lit Killah posan para anunciar 'Kitty', su canción en colaboración. Imagen de Instagram.

En el post, la cantante anunció que la canción en colaboración se estrenará el 20 de abril, el jueves próximo. Casi al instante, los usuarios llenaron la publicación de corazones, reacciones y comentarios. Muchas personas mandaron mensajes de apoyo hacia Kimberly, mientras que otros cibernautas se dedicaron a escribir mensajes ofensivos hacia su carrera, pues al parecer no la consideran cantante.

Los usuarios apoyando la nueva colaboración. Captura de pantalla del posteo de Instagram de Kimberly Loaiza.