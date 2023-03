Jennifer Lopez se anima a posar como Dios la trajo al mundo y enciende la red

Jennifer Lopez ha logrado posicionarse en la cima de la industria del espectáculo y claro, tiene una larga trayectoria llena de éxitos en el cine y en la música. El año pasado, fue tema de conversación y titular de miles de revistas, luego de casarse con Ben Affleck, su gran amor del pasado y desde allí, ha sorprendido a sus fans con diversos proyectos laborales. Recientemente compartió un posteo de uno de sus nuevos negocios y causó una revolución.

La cantante está en plena producción de un nuevo álbum de estudio, 'This Is Me... Now', una especie de continuación con uno de sus primeros discos 'This Is Me... Then'. Sin embargo, también ha estado ocupándose de asuntos relacionados a la industria de la moda, pues es una amante del fashion. Por esta razón, la semana pasada lanzó una línea de zapatos en colaboración con una reconocida marca internacional.

En esta ocasión Jennifer planteó una espectacular línea con Revolve, una de las firmas más populares del momento. De hecho, fue su propia musa, pues posó como toda una diva para enseñar los diferentes modelos. Como era de esperar, la artista compartió algunos adelantos de la sesión de fotos, pero una imagen en particular encendió las alarmas de todos, pues posó como Dios la trajo al mundo.

Jennifer Lopez se anima a posar como Dios la trajo al mundo, para promocionar su colección de zapatos. Imagen de Instagram.

En esta oportunidad, vemos a JLo posar al desnudo, pero como toda una experta en redes sociales, se cubrió de manera tal que la plataforma no censure el contenido. Por esto, Jennifer utilizó su melena XXL para presumir su sensualidad y así tapar las zonas comprometidas. Pensamos que la idea fue vestir exclusivamente las prendas de estreno, es decir, las sandalias de tacón con tiras propias de su colección, para no desviar la atención.