"Se cae el mundo": Rosalía y Rauw Alejandro anuncian su primera colaboración

Rosalía es una de las cantantes españolas más exitosas del momento, pues ha logrado posicionarse en el rubro urbano, con su propia impronta y su estilo. A fines de 2021, la artista hizo pública su relación con Rauw Alejandro, el cantante, bailarín y productor de Puerto Rico. Por esta razón, los fanáticos estallaron de la emoción, luego de que las estrellas anunciaran una colaboración en conjunto.

El día de ayer, martes 14 de marzo, Rosalía y Rauw subieron un curioso posteo anunciando la nueva colaboración. Se trata de un EP que consta de tres canciones diferentes: Beso, Vampiros y Promesa. Asimismo, se dio a conocer que la obra musical estará disponible recién el próximo 24 de marzo, así que todos los seguidores de la pareja se encuentran ansiosos por escucharlos cantando juntos. De hecho, varios artistas como Bizarrap, Anitta y otros amigos de la pareja, expresaron su emoción en los comentarios. "Se cae el mundo", escribió Lola Índigo, pues es una fiel seguidora de los cantantes y de su romance.

Rosalía y Rauw no hicieron esperar mucho a sus fans, pues ya publicaron un adelanto exclusivo. En esta ocasión, la española utilizó su cuenta de Tik Tok, para subir un romántico video con un pequeño fragmento de una de las canciones. En el clip se puede ver a la pareja recostada, mirándose a los ojos y cantando algunos versos de 'Beso'.

"Yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar, No me dejes solo. ¿Pa' dónde vas, pa' dónde vas?", cantan Rosalía y Rauw, para enseñar fragmentos de la nueva canción. Con el video y la letra de la colaboración, queda muy en claro que la pareja se encuentra viviendo uno de los puntos más altos del amor. De hecho, un gran momento para los dos porque no solo comparten el romance y el cariño, sino que ahora también compartirán canciones.