La curiosa razón por la que Vicente Fernández no quería cantar en este restaurante

Vicente Fernández hizo historia con su música. Desde que comenzó su camino en la industria musical, la estrella logró conquistar los corazones de millones de personas con su voz y con su presencia arriba de los escenarios. De esta manera, se convirtió en uno de los intérpretes más queridos y respetados.

Debido a que logró una trayectoria impecable y repleta de grandes éxitos, el intérprete elegía dónde quería cantar y en qué momento. Curiosamente, salió a la luz una anécdota que pocos conocían: en una oportunidad, la estrella se negó a tocar en un restaurante por un interesante motivo.

A lo largo de su trayectoria, el cantante se dio el gusto de recorrer diferentes países del mundo con su música y de seleccionar los lugares donde quería llevar adelante sus grandiosos espectáculos. Para el intérprete, era importante que todos los sitios donde iba a cantar contaran con una gran calidad sonora.

Esto se debe a que Vicente Fernández era una persona muy exigente con los sonidos de ambiente y quería que las personas que habían pagado su entrada vivieran una experiencia única. Por lo tanto, quería que el show saliera a la perfección y que todos pudieran escuchar con claridad sin importar en qué ubicación se encontraban.

Vicente Fernández no cantó en un restaurante por un interesante motivo.

Debido a que vivió mucho como intérprete, el Charro tiene muchas anécdotas divertidas sobre los espectáculos que realizó. Principalmente, sobre uno de los primeros lugares en los que tuvo que cantar. Según le relató el mismo a la revista Quien hace años atrás, cuando recién comenzaba ingresó a un restaurante tradicional mexicano de la capital en busca de una oportunidad.

Dicho restaurante era el Amanacer Tapatí, el cual se destacaba por ser uno de los más elegantes de la zona y que se encontraba ubicado en la calle Eje Central y Obrero Mundial. Según la estrella, tenía pensado presentarse en dicho restaurante pero prefirió declinar dicha idea. ¿El motivo? ¡Era muy elegante por demás, lo cual no lo hacía sentir cómodo!

De esta manera, prefirió darse media vuelta y dirigirse al restaurante que se encontraba en frente a este. Cuando cruzó la calle, se acercó a un mariachi que se encontraba en la puerta y le reveló que él era de Jalisco. Por supuesto, también le contó que sabía cantar y que quería dedicarse a eso.

Luego de que el hombre escuchara su presentación, Vicente Fernández decidió no desaprovechar la oportunidad y le reveló que le encantaría poder cantar con ellos. Rápidamente, el mariachi le dijo que no había problema y lo invitó a hacer una prueba con un cliente. Como era su momento para brillar, el cantante decidió no desaprovecharlo.

Cuando tuvo que realizar la prueba de sonido y demostrar todo su talento, el mexicano eligió la canción Enamorada de Agustín Lara. Desde el primer momento en que entonó la primera nota, todos los presentes quedaron fascinados con su voz. Finalmente, se acercaron a él para darle una respuesta.

Lo cierto es que el cantante no esperaba escuchar lo que dijeron los mariachis: luego de halagar la voz de la estrella, los hombres le revelaron al Charro que ellos no trabajaban en el restaurante donde realizaron la prueba sino en el de enfrente. ¡Sí, en el restaurante que Vicente descartó por considerar que no estaba a la altura!