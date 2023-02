La actitud de Ben Affleck con Jennifer Lopez en los Grammy que levantó toda clase de rumores

Ben Affleck fue uno de los grandes protagonistas de la reciente edición de los Premios Grammy. El actor fue como invitado junto a su esposa, Jennifer Lopez, y parece que no la pasó del todo bien: se lo notó aburrido, desganado y ni siquiera logró motivarse cuando en el escenario se presentó Stevie Wonder.

Jennifer Lopez y Ben Affleck forman una de las parejas más mediáticas de los últimos años y acaban de hacer una nueva aparición pública, esta vez en el marco de la entrega de los Premios Grammy que tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles, California.

Allí, la cantante asistió en calidad de invitada y lo hizo junto a su flamante esposo. La artista de 53 años se mostró alegre y divertida y logró disfrutar del evento, algo que no puede decirse acerca de Affleck.

Es que el actor de películas como Argo y Perdida no logró disimular su malestar. Si bien se desconoce si le pasaba algo en particular que justifique su comportamiento, lo cierto es que Affleck fue uno de los focos de atención de la noche y no precisamente por las mejores razones.

Cada vez que se lo enfocaba, el actor de 50 años parecía estar cansado y con ganas de estar en cualquier otro lugar que no sea ese. Ni siquiera logró entusiasmarse cuando Stevie Wonder se presentó para interpretar una versión de Higher Ground junto a Chris Stapleton.

La actitud de Ben Affleck en los Grammy se hizo viral: esto es lo que dicen los usuarios de redes sociales

Mientras muchos hablaban de Beyoncé, Bad Bunny, Harry Styles y otros grandes protagonistas de la noche, varios usuarios de las redes sociales decidieron enfocarse en la polémica actitud que mostró Ben Affleck en los Grammy.

“Nunca entiendo las expresiones de Ben Affleck. Ni cuando actúa ni en las ceremonias de premios. Siempre parece estar recién despertándose de una siesta y abriendo grande los ojos para que no se note”, escribió el crítico de cine Diego Lerer en su cuenta de Twitter.

Nunca entiendo las expresiones de Ben Affleck. Ni cuando actúa ni en las ceremonias de premios. Siempre parece estar recién despertándose de una siesta y abriendo grande los ojos para que no se note... #Grammys2023 — Diego Lerer (@dlerer) February 6, 2023

Otros, por su parte, decidieron quedarse con un instante en el que se puede ver cómo JLo le dice algo a Affleck. Por lo que se aprecia, la actriz y cantante le reprocharía algo, y muchos especulan que se trataría precisamente de la actitud de su esposo.

Para finalizar, no faltaron aquellos que se sienten identificados con el comportamiento del artista. “Ben Affleck es yo cuando voy a una fiesta y pienso que mejor me hubiera quedado en mi casa”, escribió una persona. “Representa a todos los introvertidos que nos arrepentimos de haber salido”, expresó otra.