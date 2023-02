Ni los más genios ubican el número ‘6’ en la foto, ¿podrás resolver el acertijo visual?

El acertijo visual de hoy ha llegado para poner a prueba las mentes más ágiles de internet. Se trata de un nuevo reto que testea las habilidades, la visión y la concentración de todos los usuarios que se animen e intenten resolverlo. Es perfecto para aquellos amantes de los juegos y los enigmas más complejos.

Los retos visuales son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución a una pregunta, un enigma o encontrar el sentido oculto en una frase, por vía del razonamiento o la intuición. Sin embargo, otros acertijos resultan de hallar el error en una imagen y justamente así es la actividad de hoy.

A continuación MDZ presentará una placa que está compuesta por la repetición de un número, el "23". Sin embargo, hay una pequeña trampa escondida en la imagen, pues en alguna parte está el "32". El objetivo de este reto visual es que pongas atención a todos los detalles de la foto y logres encontrar el error.

ACERTIJO VISUAL. FOTO: MDZ ONLINE

Cuando se repiten varios elementos en un mismo espacio, nos da la impresión de que toda la imagen será igual. Por eso, en caso de que no hayas podido encontrar el número "32", no te preocupes, más abajo aparecerá una placa con la ubicación exacta. El error está en el cuadrante inferior, del lado izquierdo. No te desanimes si no encontraste la solución.

Los esperamos a todos nuevamente a realizar la próxima aventura. Esta nota es propiedad de MDZ. Prohibida su reproducción sin un hipervínculo al contenido original.

ACERTIJO VISUAL. FOTO: MDZ ONLINE

¡Juega, diviértete y participa de numerosos sorteos! Recibe semanalmente los mejores acertijos visuales suscribiéndote a nuestro newsletter desde aquí.