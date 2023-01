La increíble rutina de ejercicios de fuerza que realizó el protagonista de 'Avatar: el camino del agua'

Sam Worthington aparece como un ser azul, alto y con mucha agilidad y fuerza en las películas de Avatar, pero no todo es la “magia” del cine, para convertirse en Jake Sully y en personajes como Perseus en Clash of the Titans, el actor tuvo que entrenar duro y ponerse en forma, aumentando músculo y fuerza para poder realizar las escenas de acción más demandantes, y verse bien mientras lo hacía.

Claro que la tecnología y los efectos especiales pueden ayudar que un actor humano se vea como un superhéroe de otro planeta, pero ellos también deben hacer parte del trabajo y eso no solo implica aprenderse los diálogos y decirlos de manera convincente y con emoción, aparecer en una película de acción también requiere de una preparación física y Worthington no es la excepción a la regla.

Sam Worthington tuvo un intenso entrenamiento para convertirse en Jake Sully en la segunda entrega de Avatar.

De hecho, el actor ha aparecido en una serie de películas donde también hay un reto físico, y es por esto que entrena duro y realmente se compromete con el tema del ejercicio y la vida fitness y saludable.

Además de Jake Sully (que antes de ser un Na’vi ya era un Marine), Sam Worthington también ha sido un dios griego, un escalador del Everest y un soldado, y de acuerdo con Workoutinfoguru.com, esto lo llevó a entrenar de 5 a 6 veces por semana y a cambiar su dieta.

Sam Worthington y su rutina de ejercicio de Avatar para tener músculos y fuerza

Cuando está preparándose para una película, de acuerdo con el medio, Wrthington puede tener entrenamientos de hasta 6 horas por día, pero su objetivo es el de conseguir que esto sea sustentable y que pueda seguir entrenando incluso cuando no tiene tiempo o no tiene un proyecto que requiera que se vea como un superhéroe.

Su rutina utiliza ejercicios de pesas y peso corporal, enfocándose en activar cada parte del cuerpo y en tener una apariencia bien definida y proporcionada, con músculos que no solo sean estéticos, sino también funcionales.

De acuerdo con los datos de Workoutinfoguru.com, así es un ejemplo de la rutina que el actor sigue mientras se prepara para sus proyectos:

Se realizan 3 series de entre 10 y 15 repeticiones de cada ejercicio, dejando unos segundos de descanso entre cada set. Es importante realizar cada ejercicio con la forma correcta, es por esto que hay que elegir un peso que sea demandante, pero no imposible de manejar.

Crunches

Levantamientos laterales

sentadillas

Curl de martillo

Russian dips

Press con mancuernas en banco inclinado

Levantamiento de rodillas colgado

Dips de tríceps

Remo con mancuerna sentado

Pasó más de una década entre Avatar y Avatar: El camino del agua (y más películas están en camino), pero ejercitarse regularmente, comer bien y respetar sus tiempos de descanso ha ayudado a Sam Worthington a mantenerse en buena forma y a estar preparado en caso de ser llamado de nuevo, y los resultados son evidentes.

Esta rutina es solo un ejemplo donde trabaja los brazos y los abdominales, pero Worthington también sigue otras rutinas para pierna, realiza ejercicios de cardio y otras actividades físicas que lo mantienen activo y saludable, que es lo más importante. Otro gran ejemplo de esto es Chris Hemsworth, quien dice que el ejercicio no es solo para ganar músculo y definición, sino una herramienta importante para poder vivir más años y en mejores condiciones, y por eso es importante no dejar de hacerlo nunca.

Recuerda realizarte chequeos médicos siempre antes de comenzar a hacer ejercicio físico o rutinas de fuerza. Asimismo consultar con un profesional que supervise tu rutina y haga seguimiento de la misma.