Eduin Caz confirmó algunos rumores y será sometido a varias operaciones en el hospital

Para que se terminen las especulaciones, desde la cama de un hospital y con una sonrisa, Eduin Caz confirmó que se encuentra mal de salud y reveló que será sometido a “varias operaciones”. Asimismo, por el momento prefirió no revelar en detalle los motivos que lo llevaron a someterse dicho tratamiento médico.

Recientemente, el cantante de exitosos temas como “Ya supérame” y “El tóxico”, preocupó mucho a sus seguidores compartiendo un video a través de sus historias de Instagram donde se encontraba con una extraña protuberancia en la garganta.

Como era de esperarse, rápidamente esta aparición provocó rumores y una gran preocupación entre sus fanáticos. Y es que desde entonces Eduin Caz no ha dado a conocer más información sobre lo que podría estar provocándole estragos en su salud.

Así es que el pasado 24 de diciembre volvió a causar bastante polémica cuando se vio utilizando un inhalador de rescate junto a la frase: “Pues feliz Navidad”, mientras se veía que no la estaba pasando bien.

Fin a las especulaciones: será sometido a operaciones

Para evitar que sigan especulando acerca de su salud, Eduin Caz recurrió una vez más a sus redes sociales y confirmó que está en el hospital recibiendo tratamiento médico antes de realizarse una serie de operaciones.

“Sí, ando aquí hospitalizado efectivamente, se me olvidó decirles. Estamos aquí en los tratamientos porque ya me voy a operar” dijo. No fue solo eso, sino que también reveló a sus más de 7 millones de seguidores de Instagram que tendrá que ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Asimismo, por el momento prefirió guardar los motivos y no hablar más.

Eduin Caz hablando con sus fanáticos desde el hospital.

“Van a ser varias operaciones, una cosa lleva a la otra y así. Luego les voy a contar qué es lo que me voy a hacer, pero ya vamos a andar mejor”. Antes de terminar su breve mensaje, el cantante le agradeció a sus fans todas las muestras de cariño que ha recibido asegurando que muy pronto estará bien.

Asimismo, también confirmó que seguirá esforzándose para salir lo antes posible de este mal pasar de salud: “Gracias a los que se han preocupado y me han mandado mensaje, aquí andamos bien, les mando un abrazo y me estoy recuperando porque tenemos que salir adelante” finalizó en la breve grabación que compartió.