Las canciones por las que Shakira fue demandada por plagio

Aunque a muchos les pueda sorprender, la cantante colombiana Shakira ha sido señalada varias veces por plagio. Precisamente, fue demandada por tener supuestas similitudes entre sus canciones y algunas que ya existían. Te contamos de cuáles se trata.

Verdaderamente, no ha sido solo Shakira quien en alguna oportunidad se vio en el ojo de la tormenta a la hora de ser señalada por plagio, de igual manera le ha sucedido a su compatriota Carlos Vives. Vale recordar que ambos fueron demandados en 2017 por el cubano Livam y su editora Maryla Dianik Romeu.

Al parecer, el fundamento que tuvieron en aquella oportunidad es que los cantantes usaron la frase "yo te quiero tanto" de un tema perteneciente a 1997 que se encuentra en la letra de "La Bicicleta", y por ello es que juntos fueron acusados de copiar la canción del Livam.

La cantante colombiana se hizo cargo de la demanda y se presentó como correspondía ante el tribunal donde aseguró que las canciones no tenían nada que ver e incluso hasta cantó ante el juez para demostrarle que el tema no era ningún plagio.

No obstante, esa no fue la primera vez que recibió esta acusación. La ex esposa de Gerard Piqué ha sido señalada en otras ocasiones por situaciones similares como usar tonos, frases o bailes que ya habían sido publicados por otros artistas. Asimismo, ha conseguido salir librada de los cargos.

Las canciones por las que fue demandada

Como se nombró anteriormente, una de las canciones de Shakira por las que fue demandada por plagio fue “La bicicleta” en 2017. Esta melodía la canta con Carlos Vives y, según ellos, además de que aseguraron que no fue copiada demostraron que no tiene el mismo ritmo. Incluso, se defendió afirmando que ni siquiera conocía a Livam.

En el caso de la canción “Rabiosa” en 2010 no hubo exactamente problemas de plagio en la letra, aunque sí fue culpada por haber copiado el baile de Kate Moss, la modelo que salió en el video "I Just Don't Know What To Do With Myself" de White Stripes.

Y en el mismo año, "Waka Waka" le terminó costando 11 millones de dólares. Al parecer, el dominicano Wilfrido Vargas la escuchó y se dio cuenta de que algo andaba mal. el artista aseguró que era igual a su tema "El Negro No Puedo" y, en este caso, la cantante colombiana confesó que usó el estribillo de una canción africana para hacerle honor a Sudáfrica. Shakira se ha defendido siempre de las acusaciones por plagio.

Con la canción “Loca”, también en 2010, la similitud con “Loca Con Su Tiguere” del dominicano El Cata fue muy evidente. Sin embargo, Shakira se defendió y contó que había comprado las frases.

¿Recuerdas alguna otra canción por la que fue demandada por plagio?