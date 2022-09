Así le afectó a Margarita “La Diosa de la Cumbia” la repentina muerte de Selena Quintanilla

Selena Quintanilla partió de este mundo el 31 de marzo de 1995. Tenía tan solo 23 años y se encontraba en la cima de su carrera. Fue Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans y amiga, quien la sorprendió por la espalda y le arrebató de un disparó su vida.

En su breve paso por la tierra, la Reina del Tex-Mex logró grandes cosas y hoy su música se mantiene más vigente que nunca. A casi 30 años de su muerte no hay quien no haya escuchado y bailado alguna de sus pegadizas melodías. La Carcacha, Amor prohibido y El chico del apartamento 512 son algunas de ellas.

Selena posicionó la música latina en el mercado internacional y se la considera la artista latinoamericana más influyente de todos los tiempos. Ganó un premio Grammy por mejor álbum de música mexicano-estadounidense y se convirtió en la primera cantante del género en recibir uno. En aquella época, muchos la llamaban la Madonna mexicana.

Margarita “La Diosa de la Cumbia” y Selena Quintanilla

La noticia tiñó de luto al mundo entero y no hubo quien no llorara su partida. Una de las que se vió muy afectada con la muerte de la Reina del Tex-Mex fue Margarita "La Diosa de la Cumbia". Cuando se enteró de lo sucedido, la cantante colombiana estaba en la dulce espere de su primer hijo.

"Me dieron un susto terrible, venían a contarme que murió Selena pero me dijeron que me sentara e inmediatamente me pasó por la mente mi mamá, pensé: 'me van a decir que se murió mi mamá' y me contaron que se había muerto Selena y también me impactó muchísimo. El bebé no quiso seguir viviendo y se detuvo su corazoncito, es algo que me dolió mucho y me tardé un tiempo en superarlo”, reveló la artista en el programa 'El Minuto que Cambió mi Destino'.