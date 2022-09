Conoce la marca de tequila premium de Kate del Castillo

El personaje Teresa Mendoza, en la Reina del Sur, que interpretaba Kate del Castillo tomaba mucho tequila. Desde que la serie se convirtió en un éxito, el consumo de tequila en las mujeres aumentó muchísimo. En ese momento surgió la propuesta de que Kate del Castillo lanzara su propia marca de tequila. La actriz no aceptó porque sentía que estaba muy ocupada, no tenía el tiempo necesario para emprender ese desafío. Pero pasaron los años y la actriz pudo concretar su proyecto.

Aquí te contamos todos los detalles de Tequila Honor del Castillo, la marca de tequila premium de Kate del Castillo. “El tequila es parte de un empoderamiento de la mujer, de decir: ‘Yo también soy independiente, a mí también me gusta el buen trago y no me quieras hacer a un lado dándome champagne o un trago dulce’”, aseguró la actriz en un entrevista con los medios.

A la actriz le encanta el tequila. “Por primera vez estoy en un negocio que me apasiona igual que la actuación”, dijo.

El Tequila Honor del Castillo, se elabora en las tierras altas de Arandas, Jalisco, en la Destilería de la familia Vivanco, una de las históricas productoras de tequila, y ha logrado instalarse muy bien tanto entre los consumidores de México como de Estados Unidos.

Fue la actriz quien decidió llamarlo Honor. “Para el nombre del tequila, quería que fuera lo mismo en inglés y en español. Que fuera un nombre fuerte y se escribiera igual. Y qué mejor que este nombre para una bebida alcohólica. Me parece muy acertado, porque muchas veces empezamos nuestra noche con honor, pero luego no la acabamos así”, comentó Kate del Castillo en una entrevista a raíz del lanzamiento del producto.

Uno de los puntos del tequila de Kate del Castillo que lo hace destacarse es que en este destilado se usa el agave azul o el weber. La destilación se realiza en pequeños alambiques de cobre que añaden mayor complejidad al tequila. El tequila de Kate del Castillo reposa en barricas de roble blanco americano de 200 litros, lo que también le da un toque muy especial.

Kate del Castillo lanzó cuatro líneas. Tequila Honor Reflexión Blanco, Redención Reposado, Afilado Reposado y Afirmación.

La actriz confesó que su preferido es el Honor Reflexión Blanco, y que ella participó directamente en la elaboración de la línea de tequilas. "Todos tienen mucho de mi personalidad. Yo lo que hice fue llevar a la destilería de la familia Vivanco mis tequilas favoritos y les dije: 'De éste me gusta esto y esto', y con eso salieron con el tequila blanco, que es la base de todo. Cada uno tiene su personalidad, sin dejar de ser Honor", aseguró la actriz y empresaria ante los medios .

Para la actriz el tequila va con todo: con mariscos, con cualquier comida mexicana, y no mexicana también. “Si lo sabes tomar, si lo sabes tratar como si fuera un buen vino —que es como a mí me gusta tratarlo— asegura del Castillo, puedes comer con él”.