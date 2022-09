M*A*S*H: qué hubo detrás del episodio más visto en la historia de la TV

M*A*S*H es una de las series más importantes de la historia de la televisión. Emitida entre 1972 y 1983, alcanzó un total de 11 temporadas y 251 episodios y ostenta el récord de tener el capítulo más visto en los Estados Unidos de todos los tiempos.

Todo comenzó con “‘M*A*S*H’: A novel about three Army doctors”, una novela que el escritor Richard Hooker publicó en 1968. Apenas 2 años más tarde, el cineasta Robert Altman llevó esta historia al cine y el resultado fue un éxito total.

En principio la idea era la de realizar una secuela del film. Sin embargo, esto no fue posible y, en cambio, M*A*S*H se convirtió en una serie de televisión.

El nombre de la serie es una sigla que significa “Mobil Army Surgical Hospital” y resume a la perfección la esencia de la historia. M*A*S*H trata sobre un hospital móvil que se encuentra en las inmediaciones del frente de batalla en el marco de la Guerra de Corea, la cual sucedió a comienzos de los años 50.

Con una marcada impronta humorística, la serie protagonizada por Alan Alda también supo contener muchos elementos dramáticos, en especial con escenas en las que los médicos debían atender e intentar salvar a los heridos de guerra.

Con el transcurso de los años y de los episodios, M*A*S*H se convirtió en todo un símbolo antibelicista, lo que sobresale teniendo en cuenta que sus primeras temporadas coincidieron con lo que fue la Guerra de Vietnam.

M*A*S*H y el increíble récord que logró en las pantallas de TV

Los bajos niveles de audiencia que tuvo la serie en su primera temporada hicieron que la misma corriera riesgos de ser cancelada. Sin embargo, sus responsables creyeron en ella y, a partir de la segunda, el público comenzó a acompañar las aventuras del Capitán “Hawkeye” Pierce y compañía.

Los protagonistas de M*A*S*H

M*A*S*H se convirtió en todo un suceso y se mantuvo al aire durante 11 temporadas, desde 1972 a 1983. El último episodio (un especial de unas 2 horas y media de duración) no solo marcó el final para una de las series más famosas de todos los tiempos, sino que también estableció un increíble récord de audiencias.

De acuerdo con The New York Times, el capítulo final fue visto por 125 millones de espectadores en los Estados Unidos. Esta cifra solo fue superada en el país por eventos como el del SuperBowl, pero aún continúa siendo un récord en materia de series.

Luego de leer todo esto, ¿estabas al tanto del increíble récord que logró M*A*S*H con su episodio final?