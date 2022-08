Qué fue de la vida de los protagonistas de la serie Hunter

Hunter fue una serie de televisión estadounidense que contó la historia del sargento Rick Hunter y su compañera Dee Dee McCall. Desde su estreno en 1984 y hasta su fin en 1991, acumuló un total de 7 temporadas y 153 episodios. Luego, tuvo una vuelta fugaz de la mano de algunos capítulos nuevos y 3 telefilms.

1. Fred Dryer

La vida de Fred Dryer presenta sus curiosidades tanto antes como después del éxito que supuso Hunter. Antes de ponerse en la piel del recordado sargento Rick Hunter, el actor estadounidense de 76 años fue un destacado jugador de fútbol americano que compitió en la NFL con equipos como New York Giants y Los Angeles Rams.

Luego, Dryer se convirtió en uno de los protagonistas de la serie que más trabajos tuvo tras el fin de la misma. Accidentally on Purpose y Agent X son algunos de los títulos que lo tuvieron en televisión.

Fred también actuó en la película Bumblebee (sexta entrega de la saga de Transformers) y hasta se dio el lujo de sumarse al Universo Cinematográfico de Marvel al interpretar al maléfico líder de HYDRA en la serie Agents of S.H.I.E.L.D.

2. Stepfanie Kramer

Stepfanie Kramer dio vida a la compañera del protagonista, pero no llegó hasta el final de la serie, ya que se retiró en la anteúltima temporada. A pesar de esto, participó de casi todos los regresos de Hunter.

Kramer estuvo en los 4 episodios que se hicieron en 2003 y en las películas para televisión Hunter, Return to Justice (2002) y Hunter: Back in Force (2003). Su única ausencia fue la del telefilm The Return of Hunter, de 1995.

En la actualidad tiene 66 años y en los últimos tiempos apenas tuvo algunas apariciones menores en series como CSI: Crime Scene Investigation. Así lucen Dryer y Kramer en la actualidad

3. Darlanne Fluegel

Fluegel interpretó a Joanne Molenski justo hacia los tiempos en los que Kramer se retiró del programa. Tras el fin de la serie no tuvo una trayectoria muy destacada, ya que participó de varios programas y películas, pero sin mucha trascendencia. Falleció en 2017 a los 64 años.

4. Lauren Lane

La estadounidense nacida en 1961 es una de las protagonistas más famosas de Hunter. Esto no se debe tanto al trabajo que hizo para la serie en sí, sino que más bien responde a lo que luego vino para ella: desde 1993 a 1999 interpretó a C. C. Babcock en la sitcom La Niñera.

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todas estas curiosidades vinculadas a la vida de los protagonistas de Hunter?