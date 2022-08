Conocé la millonaria suma de dinero que ganaron Bizarrap y Quevedo

El tema de Bizarrap, el productor argentino, y Quevedo el cantante español, ha logrado romper todos los records al rededor del mundo. Desde hace más de un mes se posiciona en lo alto del "top" mundial. Millones de personas han escuchado y reproducido la canción, por esta razón los artistas han cosechado una millonaria suma de dinero.

El 6 de julio, una hora después de su lanzamiento, el tema superó el millón y medio de reproducciones en Spotify. Luego de 9 días alcanzó el puesto n° 1 y se convirtió en la canción más escuchada del mundo. Hasta el día de hoy la "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" se ha mantenido en el mismo puesto, seguido de "Pink Venom" de BLACKPINK y "As It Was" de Harry Styles.

Lista Top Canciones Global en Spotify al día de hoy 31/08/22

El público rápidamente se aprendió la letra de "Quédate", como le dicen muchos fanáticos. Por esta razón tuvo una cálida recibida en todos los shows donde la presentaron. Por esto mismo, la canción trajo éxito para todas las plataformas de música y videos. Pero, la pregunta de todos es ¿Cuánto dinero han ganado los artistas con el lanzamiento de este tema? Para calcular el número aproximado primero vamos a detallar el monto estimado que pagan las compañías por cada reproducción.

"Digital Music News" publicó un informe donde detalla el porcentaje de dinero que estas plataformas le otorgan a los músicos. En el caso de YouTube, abona a los artistas 0,00069 dólares por cada persona que reproduce el video. Spotify, la plataforma musical de Streaming más grande del mundo, paga 0,0037 dólares por reproducción. Apple Music, paga una cifra de 0,01 dólares por reproducción, mientras que Amazon Music abonaría aproximadamente 0,00402 dólares por escucha. Esto deja más que claro que solo se benefician los artistas reconocidos que tienen muchas reproducciones.

Asimismo, las discográficas y distribuidoras se quedan con un porcentaje elevado de los "royalties" que distribuyen todas las plataformas. Pero en las estimaciones ya descuentan ese detalle y se centran en lo que recibe el artista. Por lo tanto siguiendo estas cuentas, con las visitas que tiene el video en YouTube hasta el momento, un aproximado de 230 millones, los artistas recibirían casi 160 mil dólares. Por otro lado en Spotify la canción junta más de 372 millones de reproducciones por lo que esto los beneficiaría con un 1.379.084 de dólares aproximadamente.

Bizarrap y Quevedo. Imagen extraída de @quevedo.pd

Sin embargo, se desconoce como los artistas se reparten el dinero en esta colaboración. Asimismo, Spotify tiene un modelo particular para manejar las regalías. Primero suma todos los ingresos que cada artista genera por mes, para luego quedarse con un 25% o 30%. Además, por otro lado están los porcentajes que reciben las distribuidoras y productoras, que son totalmente confidenciales. Por esto, no se puede conocer el monto exacto que obtendrán los músicos.