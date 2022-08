Los célebres ganadores de los MTV Video Music Awards 2022

Los MTV Video Music Awards (VMA) tuvieron lugar el pasado domingo 28 de mayo, en el Prudential Center, en la localidad de Neward, en New Jersey. Asistieron una infinidad de músicos y artistas a la célebre ceremonia y muchos de ellos se llevaron los premios a su casa. Algunos de los famosos que fueron los protagonistas de la noche fueron Taylor Swift, Lil Nas X, Jack Harlow, Harry Styles, Nicky Minaj, Bad Bunny, Anitta, entre otros.

Bad Bunny actuando en vivo en la ceremonia. Foto extraída de diariodelyaqui.news

Swift fue una de las artistas que se impuso a lo largo de la noche y logró obtener el reconocimiento de miles de personas. La cantante de "Shake It Off", se llevó el máximo galardón de la noche, junto con dos distinciones más. Su canción "All Too Well" recibió premio a mejor videoclip del año, mejor video en formato largo y mejor dirección. La artista de 32 años comenzó su carrera siendo muy joven y a lo largo de los años gracias a su gran talento y dedicación ha recibido una gran cantidad de nominaciones.

Taylor Swift. Imagen de archivo

Taylor asistió al evento con un deslumbrante vestido del diseñador Oscar de la Renta, en color plateado lleno de pedrería y cadenas. Cuando subió al escenario para recoger el premio, la cantante muy emocionada anunció que sacará un nuevo álbum el próximo 21 de octubre. El disco se denominará "Midnights" y trata sobre las diferentes historias de 13 noches sin dormir a lo largo de su vida. Además, mientras daba su discurso, la cantante hizo una reflexión para celebrar que por primera vez en años nominaron a 4 directoras de videoclips. Por esto, destacó la importancia del papel de las mujeres dentro de la industria musical.

Los destacados

Otros artistas ganadores durante la noche fueron Lil Nas X y Jack Harlow, que se llevaron 3 premios por su aclamado éxito "Industry Baby". Por su parte, Harry Styles obtuvo la estatuilla a mejor álbum del año por "Harry's House" y además su canción "As It Was" ganó como mejor videoclip pop y mejor cinematografía. Sin embardo, debido a sus responsabilidades laborales el cantante británico no pudo asistir a la premiación.

Nicky Minaj recibió un premio muy especial y honorífico, debido a que ganó el Michael Jackson Video Vanguard y una estatuilla por el mejor video hip hop con "Do We Have a Problem?". En ocasiones anteriores y a lo largo de su trayectoria, la artista ha sido nominada 17 veces y ha ganado un total de 5 premios. Por otro lado, Anitta también ganó un reconocimiento por su canción "Envolver" que además cantó y bailó en vivo durante la ceremonia. La cantante además destacó que por primera vez ganara un artista brasilero.

Habla mesmo uD83CuDF0EuD83DuDD25uD83CuDDE7uD83CuDDF7



Anitta pic.twitter.com/snBU2JG1SL — Versionsanitta | VOM DELUXE (@versionsanitta) August 29, 2022

Otros artistas latinoamericanos que también actuaron en vivo fueron, J Balvin, Ryan Castro y Bad Bunny. Este último ganó un premio a mejor artista del año y durante su discurso habló con orgullo sobre la importancia de su cultura en su música. Asimismo, expresó que desde el principio sintió que podía llegar a ser un artista conocido a nivel internacional sin tener que cambiar su idioma y su jerga portorriqueña. El cantante de reggaeton marcó un antes y un después, en la historia de los VMA porque logró ser el primer artista de habla hispana en ganar en dicha categoría. Por otra parte, dentro del universo K- Pop, BTS se llevó un reconocimiento a mejor grupo del año, Blackpink ganó por el mejor video metaverso, mientras que SEVENTEEN arrasó en la categoría "Push Performance".