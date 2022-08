¿Qué es de la vida de la cantante Lily Allen?

Con nuevo marido y alejada de las adicciones, la cantante británica Lily Allen retomó su vida laboral tras el estreno de su último disco en 2018 titulado No Shame. De esa manera, se volvió a posicionar como un icono y así lo demuestra en las redes sociales. Así es su vida hoy.

Completamente alejada de un pasado repleto de adicciones desde la adolescencia, Lily Allen vuelve a posicionarse en el mundo artístico. Precisamente, en su perfil de Instagram es donde ha compartido imágenes de momentos, paseos matutinos en ropa de deporte y con una vida familiar totalmente opuesta a la que venía llevando durante años.

Durante una entrevista para BBC News, la cantante ha hablado sobre su estreno y el retorno sobre el escenario: “Estoy montada sobre una ola de emoción y terror constante”.

Sin embargo, nada es una novedad para ella, ya que es la hija de Keith Allen y de la productora de cine, Allison Owen, además de ser la hermana del actor Alfie Allen.

Vale recordar que, a finales del mes de julio del año pasado, la cantante británica celebró sus dos años alejada del consumo de alcohol y drogas. Lo hizo a través de una publicación en Instagram, en la que aseguraba que limpiarse era “lo mejor” que había hecho en su vida.

Ella misma, en ocasiones anteriores, había admitido todos los problemas que tenía y hasta había confesado haber sido víctima de un abuso. Con motivo del lanzamiento de sus memorias, My Thoughts Exactly, aseguró estar muy feliz por no estar “muerta”. Incluso, manifestó todo el infierno que vivió por sus adicciones:

“Elegí el sexo sobre la heroína. No me di cuenta en ese momento, pero las adicciones pueden manifestarse de todas las maneras. Esto me ayudaba a taponar otras cosas, como el dolor o el miedo. Hay muchas cosas destructivas que pueden llegar a ti cuando estás arriba”. Con la decisión absoluta de dejar esa vida atrás, confesó: “Tener hijos desencadenó responsabilidades”.

Amor, trabajo y limpia: su vida hoy

Lily Allen, luego de haber vivido 2 abortos, tiene dos hijas en común con su primer marido, Sam Cooper. Se llaman Ethel Mary y Marnie Rose, de 12 y 9 años. La imagen que tiene actualmente dista mucho de la vida que llevaba en 2016, cuando fue fotografiada bebiendo a morro de una botella de whisky, entre otros recuerdos.

Su regreso estuvo cargado de polémica y es que siempre, de una u otra manera, ha sido una joven que ha dado mucho de qué hablar por sus fuertes declaraciones. Sin embargo, su renacer vino de la mano de un positivo futuro. Con nuevo marido y un debut teatral. Lily Allen y sus dos hijas, así es su vida hoy.

La prueba de ello fue su boda con su segundo y actual marido, el actor David Harbour, muy conocido por su papel de Jim Hooper en la serie de Netflix, Stranger Things. La celebración fue en septiembre de 2020 en la capilla Graceland en Las Vegas, con un vestido de novia de Dior y un encuentro pequeño familiar en una hamburguesería.

¿Cómo la recuerdas tú?