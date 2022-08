Sin harina, prepara un delicioso bizcocho de calabaza

Preparar bizcochos puede ser una tarea ardua si no puedes consumir harina. Por suerte, hoy en día, existen diferentes versiones y tipos de harina que podemos utilizar para reemplazar el trigo y evitar el gluten. En la receta de hoy te enseñaremos cómo aprovechar la harina de almendra para combinarlo con calabaza y crear un platillo espectacular. No pierdas más tiempo.

Para preparar esta receta no necesitarás demasiado tiempo. Lo único que te recomendamos, es que puedes preparar la calabaza con anticipación para no tener que hacerla al instante y esperar que enfríes. Si no puedes hacerla en el momento. Recuerda que tienes dos maneras de cocinarla, al horno o hervida. Pon manos a la obra y disfruta de un bizcocho delicioso.

Bizcocho

Ph: Shutterstock

Ingredientes:

200 gramos de calabaza

50 mililitros de aceite de girasol

2 huevos

80 gramos de azúcar moreno o blanco

120 gramos de harina de almendra

7 gramos de polvo de hornear

Bizcocho

Ph: Shutterstock

Procedimiento:

Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo. Hecho esto, pela la calabaza quitando la corteza y córtala en trozos pequeños para que se hagan más pronto. Cocínala al microondas a máxima potencia durante 7 minutos.

Una vez que está la calabaza cocida, písala con un tenedor y añade el aceite de girasol. Mezcla bien para integrar ambos ingredientes.

Agrega los huevos y bate. Añade el azúcar moreno y sigue mezclando hasta integrarlo por completo en la masa.

Incorpora la harina de almendra, la levadura y una pizca de sal y mezcla muy bien para que todos los ingredientes queden bien integrados y mezclados.

Unta un molde de 15 cm de diámetro con un poco de mantequilla o aceite, pon una hoja de papel vegetal en el fondo y agrega la masa. Hornea el bizcocho durante 20-30 minutos, colocando el molde en la parte central del horno.