La razón por la que Chabelo le dio una cachetada a Cantinflas, años atrás

La Época de Oro del cine mexicano fue un período de la historia del cine de ese país que se caracterizó por lanzar a la fama y consagrar a grandes personalidades como María Elena Marqués, Carlos Navedo, Dolores del Río, Manolo García Oliva, Mario Moreno “Cantinflas”, Bárbara Gil, y muchos más. Durante los años 1936 y 1959, se lanzaron cientos de filmes exitosos que se quedaron marcados en el recuerdo de la gente.

Durante ese período, varios famosos actuales tuvieron roles secundarios en diversas películas junto a otras grandes celebridades. Este fue el caso de Xavier López “Chabelo”, el afamado comediante y conductor mexicano que comenzó interpretando papeles chicos en filmes de la Época de Oro, para, más tarde, estar al frente del mítico programa “En Familia”, que lo llevaría al éxito mundial.

Chabelo compartió escenas con Cantinflas en "El Extra".

El actor de 87 años cuenta con una amplia trayectoria en el cine y la televisión a lo largo de siete décadas, en las que compartió créditos con celebridades de la talla de Mario Moreno “Cantinflas”. En sus inicios, Chabelo tuvo la oportunidad de ser parte de “El Extra”, cinta protagonizada por el mismísimo “Mimo de México”, con quien compartió una escena que pasaría a la historia.

Por qué Chabelo le pegó una cachetada a Cantinflas

En la película de comedia "El Extra", lanzada en 1962 bajo la dirección de Miguel M. Delgado, se encontraron dos grandes de la historia televisiva mexicana. Fueron nada más ni nada menos que Mario Moreno “Cantinflas” y su colega Xavier López “Chabelo”. Ambos protagonizaron una escena que quedó grabada para siempre entre el público mexicano, puesto que, años más tarde, se revelaron grandes anécdotas en torno a ella.

En la película Cantinflas se ponía en la piel de un padre de familia con dos hijos. En un momento, los menores acuden al personaje para pedirle ayuda con otro niño que los estaba buscando para exigirles dinero. Entonces, llega el niño, que era el papel de Chabelo, un joven mucho más alto que el padre y que se encontraba triste porque los chicos habían roto su bicicleta.

En respuesta, Cantinflas le dio unas palmadas y pellizcos en la cara para decirle que deje de llorar y le dice: “Sea un hombrecito”. En seguida, Chabelo sonríe, le da una bofetada fuerte al padre de familia y afirma: “soy hombrecito”. El polémico cruce, que fue parte de la actuación, generó miles de cuestionamientos entre los fanáticos que se preguntaron por qué el joven actor hizo lo que hizo.

En 2011 se celebró un ciclo en la Cineteca Nacional por el centenario del nacimiento de Mario Moreno. Allí estuvo Xavier López quien reveló qué fue lo que pasó detrás de aquella inolvidable escena. Durante una conferencia, el comediante contó que fue llamado a participar únicamente en esa escena del filme, que fue totalmente improvisada por ambas partes. Apenas terminó la grabación, toda la producción aplaudió, mientras que el director tomó postura con Chabelo y amenazó: “Está muy bien la escena. Nada más te voy a pedir que no toques a Mario”. Al escuchar la observación, "Cantinflas" se acercó al director y a Chabelo y les dijo: “¡No, no, no! Déjalo que me toque”.