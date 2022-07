Fue un reconocido galán de cine y telenovela, el actor fetiche de Leonardo Favio que atraviesa su peor momento

Rodolfo Tilli, más conocido por su nombre artístico Rodolfo Bebán es un actor y director de teatro argentino de larga y destacada trayectoria. El actor se consagró en el mundo artístico gracias a su interpretación en el papel protagónico del clásico film de Leonardo Favio “Juan Moreira”.

El artista, hijo del también actor, Miguel Bebán, se inició en teatro de repertorio en 1955, con el director Pedro Escudero. No obstante, el gran salto a la fama se produjo gracias a Nené Cascallar, que en los años sesenta lo eligió para protagonizar como uno de los galanes de la serie “El amor tiene cara de mujer”. En ese mismo período el actor de “Juan Moreira” fue Romeo en la versión televisiva de” Romeo y Julieta” de William Shakespeare, bajo la dirección de María Herminia Avellaneda y con Evangelina Salazar como Julieta. Del dramaturgo británico también hizo “Hamlet” y “Otelo”. Además, en 1978 protagonizó junto a Fernanda Mistral y Alicia Bruzzo la miniserie “Cumbres Borrascosas”.

Las actuaciones en televisión más recordadas de Rodolfo Bebán fueron: “Malevo”, “Muñeca”, “El Gato” y “Nazareno Reyes”. En el teatro el actor fue un destacado comediante, sobre todo durante los años '60 y '70, actuando en “Las Amorosas”, “La extraña pareja” con Palito Ortega, “Vivamos un sueño” y “Las mariposas son libres”. Posteriormente se destacó en “Lorenzaccio” de Alfred de Musset, junto a Alfredo Alcón.

Unas de las más grandes actuaciones de Bebán fueron “Diario de un loco” y “El Sable”, cuya historia se centraba en el controvertido caudillo argentino Juan Manuel de Rosas. En 1976 Protagonizó una versión teatral de “Atrapado sin salida” y participó como protagonista en “Democracia”. En cine Rodolfo Bebán protagonizó “Las pirañas”, “Los muchachos de antes no usaban gomina”, y “Juan Manuel de Rosas”.

Imagen: Mercado Libre

Entrando a la década de 2010 Rodolfo Bebán comenzó a tener algunos problemas de salud por lo que está virtualmente retirado de la actuación y alejado de la vida pública. Al parecer el actor de “Juan Moreira” se encuentra en su peor momento ya que según aseguró el actor Jorge Martínez: “Ahora ya no quiere salir a comer, a veces lo llamo y ni me contesta”. Además se sabe que el artista ya no está viviendo en su casa y fue trasladado a una residencia para adultos, muy lejos del brillo de la fama que supo conocer cuando se codeaba con grandes referentes de la cultura como Leonardo Favio.