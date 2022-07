El cambio físico increíble de María Becerra y la dura confesión de su obsesión con el cuerpo

María Becerra, cantante, compositora y ex youtuber argentina recientemente a revelado el haberse sentido mal con la figura de su cuerpo en el pasado. La artista comenzó a crear contenido de entretenimiento en su canal de YouTube en 2015, el cual contó con más de tres millones de suscriptores. Con ello logró ganar varios premios y protagonizar una obra de teatro. Asimismo, Becerra fue nombrada como una de los 10 youtubers más influyentes de Argentina en 2018.

En su faceta como cantante, María Becerra se consolidó en 2019 tras el lanzamiento de su EP debut, “222”, que incluye las canciones “Tu Lady”, “Nada de amor” y “Dime cómo hago”. Con esta última, la ex novia de Rusherking debutó en el listado “Argentina Hot 100 de Billboard”. En 2021 lanzó el EP “Animal” adelanto de su primer álbum de estudio, publicado seis meses después, que contiene las canciones “Acaramelao”, “Mi debilidad” y “Wow Wow”.

Recientemente María Becerra se ha abierto a sus fans al contar sus malas experiencias en cuanto a su obsesión con su cuerpo. Esto se debe a que la Rusherking siempre ha sido de contextura delgada o que la llevó a sufrir de bullying por su contextura física.

La artista habló de ello en Instagram donde declaró lo siguiente: "Nací prematura, pesando un kilo doscientos. La mayoría de los bebés nacen pesando entre tres y cuatro kilos. Siempre fui super flaquita, siempre pesé entre 41 y 43 kilos... me costaba mucho aumentar masa muscular". . "La he pasado mal con cómo me veía yo en el espejo, con los comentarios que he recibido... Más que nada de chica. He recibido comentarios de todo tipo a lo largo de mi vida, en el colegio, en todos lados", añadió María Becerra.

Imagen: Instagram María Becerre

"Años que no usé jeans, calzas, vestidos, polleras, short…Se me re complica con el trabajo, con mis horarios, con los viajes. Es muy complicado mantener el entrenamiento. Pero lo hago” afirmó la ex novia de Rusherking. Actualmente María Becerra parece haber superado sus complejos y asegura sentirse orgullosa de sus cambios ya que declaró: “... Me felicito a mí misma porque ya no me siento débil y tengo más autoestima".