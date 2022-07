El tanque de Netflix, Better Call Saul, se acerca a su final y entre su público crece la expectativa por ver la aparición de los personajes estrellas de Breaking Bad, Bryan Cranston y a Aaron Paul. A Better Call Saul le quedan tan solo tres capítulos y toda hace presumir que ya no hay más tiempo para retrasar la irrupción en escena de Walter White y Jesse Pinkman.

Better Call Saul es una de las series que más visualizaciones registró en la historia de la plataforma Netflix. Apalancada sobre el rotundo éxito de Breaking Bad, la precuela que revela la metamorfosis del abogado sin escrúpulos Jimmy McGill en el ambicioso Saul Goodman, ha recibido las mejores críticas. Y toda la expectativa está centrada en la conclusión de la temporada final.

El episodio de Better Call Saul que vincula con Breaking Bad

A medida que avanzan los episodios finales, no dejó de crecer la intriga por saber cuál sería el capítulo en que la historia se cruza de lleno con Breaking Bad. Y ahora parece quedar claro que estamos muy cerca. Es que la producción comunicó oficialmente cuál será el título del próximo episodio de Better Call Saul. El capítulo llegará el lunes a AMC en los Estados Unidos y un día después a Netflix para el resto del mundo, y llevará por título “Breaking Bad” en clara alusión al nombre de la serie madre. Todo hace suponer que finalmente Saul Goodman conocerá a Walter White y Jesse Pinkman.

Better Call Saul y Breaking Bad, dos tanques de Netflix

Otra de las pistas con las que cuentan los fanáticos para sostener que ese encuentro es inminente es que la primera vez que Bob Odenkirk apareció en Breaking Bad fue en la segunda temporada. ¿Cómo se llamaba el episodio en el que debutó? "Better Call Saul". El capítulo en cuestión fue el octavo de la segunda entrega y se emitió por primera vez el 26 de abril de 2009. Por lo tanto, el nombre del próximo capítulo hace vaticinar esa aparición tan esperada.