Fue una niña prodigio, triunfó junto a Cris Morena en Chiquititas y hoy cuenta su dolorosa verdad

Nadia di Cello, debutó como actriz en el 1996 a los 7 años en la telenovela infantil Chiquititas, creada y producida por Cris Morena, siendo junto a Camila Bordonaba las actrices que más perduraron en el elenco, entre 1996 y 2001, realizó las temporadas teatrales de Chiquititas. En 2001, fue convocada por Cris Morena para el especial Chiquititas de Oro donde ella y los actores y actrices más destacados de todas las temporadas se reunieron para recibir el premio Chiquititas de Oro.

El 24 de mayo de 2019 la ex Chiquititas, Nadia di Cello se casó en una ceremonia civil con Fernando Migliano con quien tiene 2 hijos, Valentino, nacido en 2010 y Francesca, nacida el 10 de diciembre de 2015. Hace un año el nombre de la ex actriz infantil comenzó a sonar, y no por sus labores artísticas, sino por una causa policial que pesaba contra su marido acusado de narcotráfico.

Pocos días después de que se conociera la noticia de la detención, Nadia Di Cello rompió el silencio a través de sus redes sociales y dijo: “No logro entender por qué tanta maldad, acá hay muchas personas que estamos sufriendo por lo que pasó, que no voy a hablar. No puedo hablar porque si hablo corremos mucho riesgo mis hijos y yo. Solo les puedo decir que hay mucha mafia, gente de mierda en el mundo”.

Luego de momentos de mucha incertidumbre económica La ex Chiquitita, Nadia Dei Cello hizo un pedido de trabajo en sus redes para mantener a sus hijos: “Necesito su ayuda. Estoy en una situación difícil, sobre todo económicamente. Me cansé de pedirle ayuda a todos los que conozco si saben de algún trabajo. Por eso hoy decidí pedirle ayuda a todos ustedes, que si saben de algún trabajo me tengan en cuenta, ya que necesito mantener a mis hijos y salir adelante. ¡Gracias, los quiero!”.

Actualmente, Nadia di Cello planea lanzar su carrera musical, por ello ha dicho: “Para fin de año, si Dios quiere, vamos a estar lanzando mi carrera musical y con muchas sorpresas para llevarlo por todo el mundo. Por el país, por las provincias, por Israel. No te puedo contar quién es el productor que nos va a ayudar, pero sí hay alguien muy importante que está detrás, incentivándome y que es mi ángel de la guarda, que está a un lado mío y que cree mucho en mí”. La ex Chiquititas, Nadia Di Cello está totalmente abocada a su carrera musical, atrás quedaron los recuerdos de la niña que con 6 años debutó junto a Cris Morena.