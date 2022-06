Dónde ver todos los capítulos de Guardianes de la bahía

Trajes de baño rojos, salvavidas naranjas, pieles bronceadas y cuerpos esculturales. Diciéndote esa breve descripción, seguramente lo que primero se te venga a la cabeza sea Guardianes de la bahía, la serie estadounidense que cautivó durante muchos años a la audiencia a través de sus historias.

Guardianes de la bahía cuenta las historias de los socorristas en las playas de las las ciudades de Santa Mónica y Honolulu, y cómo en su día a día se van vinculando peleas, amores, mucha acción y situaciones inesperadas.

La serie estuvo al aire desde 1989 hasta el 2001, y contó con 11 temporadas y casi 250 capítulos. Se ha convertido en un clásico de los noventas que, a pesar de los años, permanece vigente. Es por eso que, si quieres ver y revivir una y otra vez cada uno de los episodios, te contamos en dónde y cómo hacerlo.

¿Guardianes de la bahía está en Netflix?

La mejor plataforma para ver (casi) todos los episodios y temporadas de Guardianes de la bahía es en Amazon Prime Video. Ahí están disponibles las primeras nueve temporadas, con todos los capítulos en orden, y se espera que se agreguen las dos que faltan en poco tiempo.

Si eres un poco ansioso y no quieres esperar, puedes encontrar todas las temporadas en YouTube, siempre teniendo en cuenta que la calidad de la imagen no es la mejor y que la experiencia no es la misma, pues es difícil hacer maratones sin interrupciones.

Pero la pregunta del millón: ¿en Netflix están los Guardianes de la bahía? La respuesta no te pondrá muy contento, ya que esta plataforma de streaming no ha sumado este contenido a su carta de opciones. Lo que sí puedes encontrar es la película del 2017 “Baywatch: Guardianes de la bahía”, protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron.

Los Guardianes de la bahía cautivaron con su frescura y simpatía.

El programa original y sus diferentes versiones

Debutando en 1989, Guardianes de la bahía estuvo al aire durante 11 temporadas y entregó la serie derivada de corta duración “Baywatch Nights''. La serie también generó tres películas paralelas: “Baywatch the Movie: Forbidden Paradise”, “Baywatch: White Thunder at Glacier Bay” y “Baywatch: Hawaiian Wedding”.

Además, fue la inspiración para la película de comedia de 2017 “Baywatch: Guardianes de la bahía” protagonizada por Dwayne Johnson, Zac Efron y Priyanka Chopra.

¿La has visto? Cuéntanos.