La peliteñida de “Yo soy Betty, la fea”, Lorna Cepeda, contraerá matrimonio nuevamente a sus 51 años

A pesar del tiempo que pasó desde que se vio el último capítulo de “Yo soy Betty, la fea” sigue siendo una de las telenovelas más exitosas de la historia. En dicha producción, la actriz colombiana Lorna Cepeda interpretó a Patricia Fernández, también conocida como la 'Peliteñida"

Quién puede olvidar a la bella peliteñida de “Yo soy Betty, la fea” encarnada por Lorna Cepeda .que fue la secretaria de vicepresidencia de Ecomoda, lugar donde la actriz de destaca por sus bellas piernas y su largo cabello rubio. Allí era compañera de trabajo del cuartel de las feas entre las que se encontraba la actriz principal Ana María Orozco, encarnando a Betty.

Lorna Cepeda es quien encarnaba a Patricia Fernández, amiga de la novia del dueño de Ecomoda. Patricia, quien había estado casada, pero que se había separado de su esposo siempre buscaba alguien que la salvara de caer en un estrato social más bajo al que ella estaba acostumbrada a tener, y un tren de vida lleno de abundancia.

La actriz Lorna Cepeda contestó hace un tiempo al éxito de la telenovela: “Ni me imaginé el éxito que iba a tener en esa época, ni mucho menos ahora, 23 años después, cuando por Patricia se me acercan niños de 11 o 14 años y de todas las generaciones. Me parece una bendición. Es una cosa muy loca”.

Tal parece que la vida real de Lorna Cepeda estuvo casada con un productor argentino Eduardo Paz con quien tiene tres hijos, Daniela, Nathaniel y Marino. Las cosas no funcionaron y se divorciaron luego de diez años de relación.

Imagen: Instagram Lorna Cepeda

Hace unos días, la actriz Lorna Cepeda sorprendió con una publicación de Instagram donde hizo público su compromiso con su novio, con quien sostiene una relación sentimental desde septiembre del 2020. “En 2004 me preguntaron: ‘¿Lorna, te volverías a casar?’, mi respuesta fue: ‘No’. 2022: ‘Te casarías conmigo?’, ‘sí, sí, mil veces sí’”, escribió Lorna en un post que está acompañado de algunos de los momentos más especiales que ha compartido con Juan David, tal parece que la peliteñida de "Yo soy Betty, la fea" vuelve a apostar al amor.