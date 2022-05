La triste confesión de Pedro Infante sobre el Cine de Oro Mexicano

El actor y cantante Pedro Infante, durante la gran época de del Cine de Oro Mexicano, fue uno de los galanes más destacados. Llegó a participar en más de 60 películas y hasta grabó alrededor de 310 canciones. Sin embargo, en una entrevista inédita que salió a luz, hizo una triste confesión.

A pesar de su exitosa carrera, Pedro Infante, llamado el "Ídolo de México" parece que se encontraba muy triste tras haber trabajado en la pantalla grande. Así lo confesó él mismo durante una entrevista inédita que fue recuperada por sus fans.

No obstante, vale recordar sus inicios y quién era verdaderamente. Pedro Infante Cruz era su nombre completo. El artista nació en Mazatlán, Sinaloa, un 18 de noviembre de 1917. A los 18 años se mudó a Guamúchil, el lugar en el que comenzó su carrera como cantante. Su idea era buscar mejores oportunidades y por eso decidió viajar a Ciudad de México.

Una vez allí, fue convocado para participar en películas como extra. De esa manera, su primer debut fue en la cinta "En un burro tres baturros" en el año 1939. Después de ese gran éxito, donde se destacó por su talento innato, obtuvo otros papeles y muy pronto tuvo un rápido ascenso dentro de la industria.

Triste confesión: Por qué Pedro Infante estaba triste

A pesar de que en esos tiempos se lo consideraba un artista muy talentoso y todo lo que hacía iba de la mano del éxito, nada era lo que se veía. Aunque tenía una buena relación con sus compañeros de escena y staff, el cantante Pedro Infante se sentía triste mientras trabajaba en la industria cinematográfica.

Así lo reveló durante una entrevista que ahora fue recuperada por uno de sus fans. En la conversación, se lo escucha confesar al actor, que entonces tenía 38 años, que se sentía que no era un buen artista.

Al parecer, Infante no confiaba en su capacidad actoral y en un segmento del video decía: "Yo entré al cine, pero yo me sentía muy triste porque nunca le atinaba a nada". De acuerdo con algunos registros y anécdotas, no era la primera vez que expresaba algo así. Incluso, durante la filmación de "Los Tres García" y "El Ídolo de Guamúchil" se lo veía tan desmotivado, al punto de que retrasaba las filmaciones y hasta llegó a provocar que Sara García, no quisiera trabajar con él.

A ti, ¿Cuál de todas sus películas te ha gustado más?