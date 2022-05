Netflix: las mejores películas románticas para enamorarte

Netflix se despliega en todos los géneros para atraer tu atención con las más diversas propuestas. En la era en la que manda el streaming, la plataforma ofrece series y películas para los diferentes públicos ávidos de contenidos y de emociones. Por eso, en esta ocasión te queremos proponer las realizaciones románticas que más te atraparán.

En el nicho de las películas románticas hay una gama muy variada de tramas con un tratamiento transgeneracional. Las comedias románticas se volvieron muy apetecidas por lo que en los últimos tiempos se incrementó su producción, con la particularidad de que rara vez habilitan una franquicia. Aquí te sugerimos aquellas que tal vez te conmuevan en lo más profundo.

Streaming: las mejores películas románticas de Netflix para ver

Recuérdame: un drama romántico en el que destacan las presencias del actor Robert Pattinson y de la actriz Emilie de Ravi. Dos familias cruzadas por la tragedia, con hijos jóvenes que buscarán atravesar el trauma del modo más descarado. Y en el amor, encontrarán el modo de sanar sus historias.

The Lucky One: basada en una novela de Nicholas Sparks, la historia cuenta el vínculo de un marine con la foto de una joven desconocida. Después del hallazgo de la instantánea, el soldado reportado en Iraq inicia una extraña racha de buena suerte.

El Diario de Noa: un drama romántico dirigido por Nick Cassavetes, basado en la novela El Cuaderno de Noah, de Nicholas Sparks. La película trata sobre una pareja de ancianos que vive en una residencia. Él le lee a su compañera, que padece demencia senil, todos los días la historia de amor entre Noa y Allie.

Violet y Finch: el filme está basado en la novela Young Adult homónima de Jennifer Niven con Elle Fanning y Justice Smith como principales protagonistas. La historia se centra en Violet Markey, quien ha perdido a su hermana en un accidente de coche y que se encuentra en un bucle de tristeza del que es difícil salir. Sin embargo, Theodore Finch intentará sacarla de ese pozo.

Dirty dancing: pocas escenas son tan románticas como ese vuelo y baile final de la película al ritmo de Time of my life. Más allá de los años, un clásico siempre vigente que invita a volver a ver.

Alex Strangelove: un joven que está en su último año de instituto lo tiene todo: buenas notas, una novia (Madeline Weinstein) y una buena pandilla de amigos. Todo va sobre ruedas hasta que Alex decide contar que ha decidido decir adiós a la virginidad.

La teoría del todo se basa en Travelling to Infinity: My life with Stephen, libro de memorias que escribió la que fuera primera esposa del astrofísico. La película acaparó elogios por todo el mundo, especialmente para Eddie Redmayne, que se consagró con su interpretación de Hawking, ganando el BAFTA, el Globo de Oro y el Oscar como Mejor actor.