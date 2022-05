Tres series que fueron canceladas tras solo un capítulo

Algunas de las mejores series de todos los tiempos se cancelaron demasiado pronto y no tuvieron la extensión que hubiéramos deseado. Estás tuvieron al menos algunos episodios, durante el tiempo suficiente, para construir una base de fans que se quejaron cuando fueron canceladas. No como otras que no lograron superar el primer episodio.

Imagínate cómo se debe sentir un creador, productor o estrella de una serie de televisión que funcionó tan mal que fue cancelada después de un solo episodio. Aquí hay algunos programas que comparten esa desafortunada distinción.

3 series canceladas que solo tuvieron un capítulo

1. Cinco razones (para no salir contigo) (2006)

Según los informes, ABC gastó 5 millones de dólares en una campaña publicitaria para el lanzamiento de mitad de temporada de esta comedia de situación sobre cómo las citas son difíciles y extrañas, protagonizada por la siempre simpática Heather Graham.

La actriz interpretó a Emily, una mujer desafortunada en el amor que intenta descubrir con quién no sale y por qué.

Al aire, en la televisión estadounidense, tan solo se emitió un capítulo antes de ser cancelada. Aunque actualmente en los países de habla hispana se pueden encontrar los siete capítulos de la primera temporada.

Cada episodio sigue un temática, como por ejemplo "Por qué no salir con un gemelo" o "Por qué no salir con tu ginecólogo"

2. Quarterlife (2008)

¿Transmisión de contenido de alta calidad similar a la televisión en Internet? Es común hoy en día debido a servicios como Netflix y Amazon Prime Video, pero en 2007 fue revolucionario. Marshall Herskovitz y Edward Zwick llevaron su proyecto a la web: Quarterlife debutó en MySpace.

No sólo se emitió a través de Internet, la serie se hizo para reflejar el medio para el que estaba pensado: los episodios eran cortos y se parecían a los clips de YouTube y, a menudo, parecía que se filmaron con cámaras web o cámaras ocultas. En 2008 la serie captó la atención de suficiente gente por lo que que NBC decidió tomar el programa y llevarlo a la televisión.

Su estreno, el 26 de febrero de 2008, atrajo a solo 3,1 millones de espectadores, las peores cifras para el debut de un programa en mitad de temporada de NBC en casi dos décadas. La cadena decidió cancelar la serie tras el primer capítulo.

3. Osbournes: Reloaded (2009)

Osbournes: Reloaded debutó en la franja horaria posterior a American Idol en 2009. Fue un intento de reactivación del programa The Osbournes de MTV, que presentó al dios del metal, Ozzy Osbourne, y su familia en el centro de un programa de variedades con segmentos pregrabados, bocetos, fragmentos de participación del público, y actuaciones musicales.

En el programa se podía ver a Ozzy y Kelly Osbourne trabajando en una verdadera ventanilla de autoservicio de comida rápida; un sketch donde los niños pequeños interpretan a Sharon y Ozzy diciendo groserías; y otro donde un hombre en la audiencia es obligado a casarse con su novia de toda la vida en ese mismo momento.

Nadie quería transmitir este programa pero Fox le dio una oportunidad. Los críticos fueron brutales, y con tantas reseñas en contra, decidieron cancelar la serie y no transmitir el resto de los episodios que se habían grabado.

¿Conocías alguna de estas series?