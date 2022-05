Sin dudas, Ozark es uno de los grandes hallazgos de los últimos tiempos en la oferta de contenidos por streaming. La serie realizada por Netflix se volvió una de las más convocantes y la cuarta temporada llegó este año para concluir una trama que por la expectativa que despertó entre su público fue comparada con las mismísima Breaking Bad.

Y en el elenco de actores y actrices que integran este "tanque" hay figuras de México que acompañan a Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz y Skylar Gaertner, entre otros, para la conclusión de la serie. Si bien la presencia de origen latino estaba asegurada con las participaciones de Esai Morales y Felix Solis, de ascendencia puertorriqueña, para la temporada final fueron convocados Alfonso Herrera, Bruno Bichir y Verónica Falcón

La historia de los actores mexicanos de Ozark

Oriundo de Ciudad de México, Alfonso Herrera se sumó a Ozark para personificar a Javi Elizonndro, el inestable sobrino de Omar Navarro (Félix Solis) que se hará cargo del Cartel luego de que su tío sea detenido. Herrera cuenta que llegó a la actuación casi por casualidad. Es que poco antes de que se fuera a los EEUU a probarse como piloto de aviación, decidió acudir a un casting en el que finalmente quedó elegido para ser parte del elenco de Amarte Duele. “Yo no tenía pensado ser actor, no tenía esperanza ni expectativa alguna. A veces me pregunto qué hubiese pasado si hubiese sido piloto”, declaró alguna vez. Luego, la carrera de Herrera se nutrió de éxitos, como en Clase 406 y Rebelde, y performance premiadas que lo catapultaron al mercado de los EEUU. Incluso, su carrera como actor fue tomando tal vuelo que lo llevó a dejar uno de sus proyectos más deseados: consolidarse como cantante.

También de Ciudad de México, Bruno Bichir personifica al sacerdote que busca redimir al despiadado Omar Navarro. Este actor de México trabajó en obras de teatro, películas, telenovelas y participó en doblajes. Integrante de una una familia de actores de origen libanés, Bichir es más conocido por su participación en Crimen repentino (2008), El patrullero (1991), El Callejón de los Milagros (1995), Conejo en la luna (2004) y por la reciente Narcos. "En un escenario podemos mostrar nuestras cualidades más humanas, vemos de que estamos hechos, y allí arriba nos debemos al público", declaró alguna vez a la prensa, al tiempo que se volvió un gran promotor del teatro mexicano.

Actores de México, en la última temporada de Ozark, el tanque de Netflix

Finalmente, Verónica Falcón, también oriunda del distrito federal, da vida en Ozark a Camila, la hermana del narcotraficante Omar Navarro (Felix Solís) y que es también la madre de Javi Elizonndro (Alfonso Herrera). Luego de una larguísima carrera en México, Falcón se mudó unos cinco años a Estados Unidos para formar parte de los elencos de series como "Queen of the South" (2016-2021), la nueva "Perry Mason", que se estrenó en 2020 por HBO, y "The Falcon and the Winter Soldier", de Marvel y Disney+. Falcón también integró el reparto de dos películas : "The Forever Purge" y la aventura de Disney de "Jungle Cruise".