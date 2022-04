Conoce la lujosa mansión rodante de Will Smith con la cual recorre Estados Unidos

Will Smith, actor, cómico y rapero posee una imponente mansión rodante y hoy te enseñamos todos sus lujos. El también productor cinematográfico y productor discográfico estadounidense ha tenido éxito en sus dos facetas artísticas siendo ganador de un Premios Óscar con dos nominaciones previas, nominado a cuatro Premios Globo de Oro y ha ganado cuatro Premios Grammy.

A finales de los años 1980, Smith alcanzó una modesta fama como rapero, con el nombre de The Fresh Prince. En 1990, su fama aumentó drásticamente, cuando protagonizó la serie de televisión “The Fresh Prince of Bel-Air”. A mediados de los años 1990, pasó de la televisión al cine, y actuó en numerosas películas que lograron un gran éxito de taquilla. También recibió un premio especial por su aporte a la música dentro del cine en la Gala de los Premios Principales de 2007. El artista ha actuado en ocho películas que han generado más de 100 millones de dólares en taquillas estadounidenses, y a su vez, han alcanzado el número uno en su estreno. Debido a ello no es de sorprender que el actor posea una mansión millonaria.

Forbes considera a Will Smith la estrella más financiable de todo el mundo, a pesar de la taquilla y la decepción crítica de su película del 2013, “After Earth”.De las 20 películas de ficción en las que ha actuado en todo el mundo, dieciséis han acumulado ganancias de más de $100 millones cada una, y cinco de ellas obtuvieron más de $500 millones, de los ingresos mundiales de taquilla. A partir del 2014, sus películas han recaudado $600 millones en la taquilla mundial.

Imagen: Instagram Will Smith

Es poco sabido que Will tiene casa rodante de dos pisos con la cual recorre el país. el rodado que esaqpuntado por muchos como una verdadera mansión, tendría un valor estimado de $2,500,000 de dólares. La mansión lleva el nombre de “The Heat” y goza de vestíbulo, cocina, comedor, sala principal, oficina y hasta una sala de maquillaje, entre otras. Increíblemente la planta alta tiene una serie de pistones que permiten elevar el techo superior. Además la casa tiene su propia sala de cine con capacidad para hasta 30 personas.

Imagen: La Vanguardia

Will Smith también alquila su mansión por $9,000 dólares semanales, para turistas o viajeros. La casafue fabricada por Anderson Mobile Estates, una empresa familiar que se especializa en las casas rodantes de dos pisos. La empresa tiene como clientes a diversas estrellas como Denzel Washington, Harrison Ford, Adam Sandler, Charlie Sheen, Sylvester Stallone, Whitney Houston y Jennifer Lopez entre otros.