La exclusiva lista de famosos menores de treinta años que son multimillonarios

Algunos famosos han logrado tener una carrera llena de éxito, como consecuencia poseen un enorme patrimonio. Tal es el caso de Justin Bieber, que a la edad de 15 años, publicó su primer sencillo debut "One Time", canción que se posicionó en las primeras listas de éxitos en más de diez países. El lanzamiento fue seguido por el de su álbum debut My World, el 17 de noviembre de 2009, el cual recibió críticas muy positivas y una certificación de platino por la RIAA. El cantante es uno de los más reconocidos a nivel mundial y, a sus 28 años, ha logrado acumular una fortuna de 285 millones de dólares, según información publicada por “People With Money”.

Harry Styles es cantante, compositor y actor británico. Inició su carrera como cantante en 2010 como integrante de la boy band One Direction. Luego de que One Direction anunciara un descanso indefinido, Styles inició su carrera como solista con la publicación de su álbum homónimo en 2017. De acuerdo a información de diversos medios, a sus 28 años, Harry cuenta con una fortuna de casi 80 millones de dólares.

Imagen: Instagram Harry Styles

Tom Holland es un actor, actor de voz y bailarín británico forma parte del grupo de los jóvenes famosos más adinerados. Comenzó su carrera en el teatro en 2008 interpretando al personaje principal en el musical Billy Elliot. Holland lograría mayor reconocimiento tras ser seleccionado para interpretar al personaje de Spider-Man en el Universo cinematográfico de Marvel, donde protagonizó las películas Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Lejos de casa y Spider-Man: No Way Home, las cuales recibieron la aclamación de la crítica y fueron éxitos en taquilla. A sus 25 años ya posee un más que considerable patrimonio de 53 millones de dólares, siendo uno de los actores mejor pagados de Hollywood.

Imagen: Instagram Tom Holland

Zendaya también es parte de este exclusivo grupo, es actriz, cantante, bailarina y modelo estadounidense. Ha recibido varios reconocimientos durante su trayectoria, incluido un Emmy, un premio Satellite y un premio Saturn. Zendaya ha declarado que su nombre deriva de tendai que significa «dar gracias» en shona, un idioma bantú nativo del pueblo shona de Zimbabue. A sus 25 años, según “Celebrity Networth”, la joven tiene un patrimonio de 15 millones de dólares.

Imagen: Instagram Zendaya

Ariana Grande es: cantante, compositora, actriz, productora musical y diseñadora de modas estadounidense. La cantante audicionó para la serie de Nickelodeon, Victorious en Nueva York. En esta sitcom basada en una escuela de artes escénicas llamada Hollywood Arts, Grande interpretó a Cat Valentine. Grande tiene 28 años y ya cuenta con un patrimonio de 180 millones de dólares, de acuerdo a información de “Panorama”.