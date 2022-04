El monstruo de la Laguna Negra: dónde ver el clásico estadounidense online

Existen películas que recaudaron una importante suma de dinero en la taquilla, y otras que simplemente se convirtieron en clásicos del cine por diferentes motivos. En este segundo apartado se encuentra El monstruo de la Laguna Negra.

Se trata de una película que marcó un antes y un después en la década de los cincuenta, principalmente en el género del terror. Por supuesto no causa sustos como las películas de ahora, pero sí sorprende por la forma en la que fue hecha.

Actualmente, no se encuentra disponible en ninguna plataforma de streaming. Sin embargo, existe la posibilidad de poder ver esta producción de manera online y gratuita. Te contamos cómo hacerlo.

El monstruo de la Laguna Negra, una película que debes ver

El título original de esta película es Creature from the Black Lagoon, aunque en Hispanoamérica se la conoce como El monstruo de la Laguna Negra. Como dijimos anteriormente, se trata de una película de terror que fue realizada en Estados Unidos.

Su estreno fue en 1954 y detrás de la dirección se encontraba Jack Arnold. Este clásico del séptimo arte fue producido por Universal Pictures y contó con un gran elenco: Julie Adams, Richard Carlson, Antonio Moreno y Richard Denning.

Debido a su gran éxito, la producción llegó a tener dos secuelas. La primera de ellas se tituló Revenge of the Creature y se estrenó en 1955; nuevamente fue dirigida por Arnold. Mientras que la tercera parte salió a la luz en 1956, se llamó The Creature Walks Among Us y fue dirigida por John Sherwood.

La primera entrega nos presenta a unos cazadores de fósiles, quienes terminan descubriendo un peligroso anfibio con forma de humano durante su travesía por el Amazonas. La creación de esta bestia entre anfibio y hombre surgió por una anomalía genética.

Como dijimos más adelante, es bastante complicado encontrar El monstruo de la Laguna Negra en una plataforma de streaming. Asimismo, para poder verla en dichos servicios tendrás que abonar una cuota mensual.

En el caso de que no quieras hacer eso, la película también se encuentra disponible de manera gratuita y online. La puedes encontrar en Stremio, una aplicación que debes descargar en tu computadora o dispositivo que utilices.

No te pierdas la oportunidad de ver este clásico de los cincuenta, la cual inspiró a un joven Steven Spielberg a crear varias de sus obras. Es una gran propuesta para ver durante el día o la noche, solo o en compañía.

¿Le darás una oportunidad?