¿Qué ves primero? El sencillo test que te dirá si eres una persona creativa

Los test de personalidad son un verdadero furor en las redes sociales. Los internautas encontraron en ellos una excelente alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocer en segundos aspectos de su forma de ser que, muchas veces, desconocían. Aquí te proponemos un nuevo desafío que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Te animas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Pulgar: te caracterizas por ser alguien inquieto. Con frecuencia buscas embarcarte hacia nuevos rumbos y poner a prueba tus conocimientos. No toleras que te den órdenes y te escapas de los sitios en los que no te dan herramientas para crecer. Para ti, la vida es muy corta para estar sufriendo. Amas estar en pareja y eres muy fiel. En el trabajo, no toleras la zona de confort. Te destacas por ser muy cariñoso y leal en todos tus vínculos.

Los test de personalidad son una gran alternativa en la red para combatir el aburrimiento / istockphoto

Piano: eres una persona que sobresale por su creatividad. Eres muy observador y detallista, nada se te pasa por alto. Tu actitud positiva te hace distinguirte en todos los ámbitos. Rara vez pasas desapercibido en los lugares a los que asistes y te destacas entre los demás. Siempre tratas de ver el lado bueno de las cosas y rescatar la belleza de lo que te rodea. Te gusta complacer a otros pero sin olvidarte de ti mismo. Tu familia es lo más importante que tienes y los defiendes con uñas y dientes.