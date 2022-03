Con qué nos encontraremos en el documental de Justin Bieber en Amazon Prime Video

El documental más reciente de la estrella del pop, “Justin Bieber: Our World'', se estrenó en Amazon Prime Video a finales del año pasado. Muestra el detrás de escena sin dejar de lado lo que sucede arriba del escenario.

Este documental sigue a Justin Bieber mientras se prepara para su concierto de Nochevieja de 2020, que fue su primer concierto completo en tres años. Aunque el mundo todavía estaba encerrado por COVID, el joven cantante transmitió el concierto desde la azotea del Hotel Beverly Hilton para 240 invitados y transmitió el programa en vivo para millones de fanáticos en todo el mundo.

Por supuesto, para los verdaderos Beliebers, este documental es imprescindible. Esto es lo que necesitas saber sobre cómo ver el documental de Justin Bieber y todos los detalles.

¿En dónde se puede ver “Justin Bieber: Our World''?

El nuevo documental de Justin Bieber, “Justin Bieber: Our World'', se puede ver exclusivamente a través de Amazon Prime Video. No se debe de pagar ningún costo extra. solamente con tener la suscripción es más que suficiente.

¿De qué se trata “Justin Bieber: Our World''?

15 años después de que todo comenzara para él, Justin Bieber es un fenómeno musical con 150 millones de discos vendidos, dos premios Grammy, un puesto en el ranking de poder de celebridades de la revista Forbes y su ejército de Beliebers. Estaba todo bien, pero COVID lo frenó, al igual que lo hizo con todo el mundo. Y fue entonces cuando surgió el concepto detrás del concierto en Our World.

Our World habla mucho sobre cómo los protocolos COVID ajustaron la forma en que se preparó y trabajó en su regreso a los escenarios, así como también cómo se filmó la película. El mismo Justin Bieber contribuye con una cámara de "auto-captura" para los momentos en casa con su esposa Hailey Baldwin, así como en el escenario del concierto, 30 días antes de la hora del espectáculo.

El salón de baile en Beverly Hilton de Los Ángeles, sede de los Globos de Oro y ahora, un escenario en vivo que contará con un escenario triangular frente a las alas de la sala en forma de V. 240 VIP e invitados, el límite extremo en una ciudad en aislamiento, verán el show en vivo, mientras que quizás 240 millones lo sintonizaran en todo el mundo. Ese era el plan.

Los preparativos continúan a medida que pasan los días, con pruebas rápidas diarias para verificar que nadie dé positivo por Covid. Our World intercala ese metraje con el show en sí, donde Bieber, vestido con una sudadera con capucha Nike, canta éxitos como "Sorry", "Second That Emotion", "Boyfriend" y "Baby", todos ellos junto a invitados de la talla de Travis Scott y Ludacris.

A medida que se acerca el día del show, el coreógrafo principal de Justin Bieber da positivo por Covid-19, lo que dificulta la preparación. La transmisión en vivo falla porque todos los Belieber del mundo inician sesión a la vez. Pero el espectáculo debe continuar, y lo hace, con "Where Are U Now" y "Anyone" brindando algunos de los momentos más increíbles de la noche.

Y mientras los drones transforman una cruz en un gran "JB" rosado en el cielo, las cámaras capturan a la estrella y sus bailarines que descienden al escenario desde el techo.

"Ser un artista puede ser muy egoísta si lo dejas, porque todos gritan por ti", reflexiona Justin Bieber en una voz en off final. “Tienes que volver constantemente al pensamiento de 'Por qué'. '¿Por qué estoy cantando para todas estas personas? ¿Es porque quiero sentirme bien conmigo mismo? ¿O es para hacer que los demás se sientan bien consigo mismos?'”.

Este documental es una manera de conocer el “lado B”, no solo del espectáculo en sí sino del artista que ha sabido conquistar a miles de personas alrededor del mundo.

¿De qué otro artista te gustaría ver un documental?