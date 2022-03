Tips para aprender a leer más rápido

Podríamos empezar este artículo con una hipótesis desafiante: la hipercentralidad de las redes y las mensajerías digitales instantáneas conspiran contra la lectura serena, atenta y comprensiva. La volatilidad de los mensajes, y el imperio del formato multimedia, que entroniza a la imagen y releva a la escritura, parecen estar haciendo un trabajo sucio, de un costo a largo plazo para la sociedad. ¿Será cierto que leemos cada vez menos, que estamos más dispersos, que el encanto exprés de la foto y el video es demasiado para las letras? ¿Qué el emoji vino a ser un aliado envenenado en esta batalla desigual que busca recuperar los caracteres perdidos en la orgía visual de las redes?

Si la concentración es un bien escaso en el tiempo presente es preciso recuperar algunas técnicas que nos traerán el beneficio de una lectura sagaz, que mejore nuestra atención y que nos permita salir del impacto cortoplacista, e introducirnos en la reflexión duradera.

Leer estimula nuestra creatividad

Por qué nos desconcentramos

Según los especialistas, la tecnología domina toda nuestra vida que pasamos despiertos, y esto viene con un costo cognitivo. Un estudio reciente de Microsoft reveló que en promedio, el intervalo de atención de los humanos bajó de 12 segundos a finales del siglo pasado, a ocho segundos con el nuevo milenio. Y esto se debe a la multifuncionalidad que nos guía en ésta época. El precio del célebre multitasking impacta en nuestro poder de concentración y en una lectura más lenta

Tips para una lectura veloz

Leer y procesar a la vez: para mejorar la velocidad de lectura, la técnica consiste en aumentar el ritmo de los ojos hasta conseguir que estos vayan acompasados con el cerebro.

Guiarnos con un lápiz o bolígrafo: para recorrer más rápidamente una información, es muy recomendable utilizar un bolígrafo o el dedo a una velocidad constante como apoyo de lectura. Eso impide que los ojos pierdan el tiempo paseándose por la periferia del texto.

Leer rápido: en contra de lo que se cree, leer más rápidamente es también el mejor medio para comprender mejor lo que estamos leyendo, ya que, mientras el cerebro está esperando la información que captamos con nuestros ojos pueden venir otros pensamientos que nos distraen de lo que estamos haciendo.

Evita repetir las palabras: Leemos más lento cuando repetimos las palabras que leemos. Para eliminar este hábito puedes escuchar algo de música instrumental.

Leer rápido es un desafío que debe acompasar el ritmo visual con el procesamiento cerebral

Lee bloques y no palabras: No es necesario leer la oración completa para comprenderla. El cerebro es capaz de llenar los vacíos. No te detengas en cada palabra que lees puesto que esto tomará mucho más tiempo.

No releas: Termina el texto por completo y no te pares a releer cuando no entiendas una oración o frase. Por lo general, más adelante se engloba la idea general