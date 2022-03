El antes y después de los actores que interpretaron a James Bond

La 25va entrega cinematográfica de James Bond, “Sin tiempo para morir'', marcó el final de la era de 15 años de Daniel Craig como 007, y surgen preguntas sobre el futuro de la amada franquicia, es decir, quién será el próximo actor que se pondrá en la piel de este agente. Vale recordad, que otros grandes actores también han pasado por esta saga: Sean Connery, Sir Roger Moore, Pierce Brosnan, entre otros.

Este quiebre en la historia de James Bond es un buen pretexto para mirar hacia atrás y recordar a todas las estrellas que han recorrido el mundo interpretando al espía más famoso de todos los tiempos.

¿Qué actores han sido James Bond?

Sean Connery

James Bond cobró vida por primera vez gracias a Sean Connery en 1962, lo que impulsó el lanzamiento de películas de "agentes secretos" que florecieron en la década de 1960.

En esta época se instalaron muchos elementos básicos que permanecen en la franquicia casi 60 años después de su debut: la secuencia del título principal, el tema musical icónico y la presentación de Bond a través del cañón de una pistola, y estableció el tono visual general de extravagancia.

Connery, que tenía 31 años en el momento de su elección e interpretó a 007 en seis películas: "De Rusia con amor" (1963), "Goldfinger" (1964), "Operación Trueno" (1965), "Sólo se vive dos veces" (1967) y, después de un breve descanso — durante el cual George Lazenby desempeñó el papel — "Los diamantes son eternos" (1971).

El escocés hizo su séptima y última aparición como James Bond en "Nunca digas nunca jamás" (1983).

Después de una carrera impresionante en Hollywood, dos matrimonios y un hijo, Connery falleció mientras dormía a la edad de 90 años el 31 de octubre de 2020.

David Niven

David Niven interpretó a 007 en una versión de "Casino Royale" que no pertenece a Eon Productions en 1967.

En el momento del estreno de la película, Niven tenía 56 años e interpretaba a un 007 que se había retirado, lo que implica que el nombre James Bond y la designación 007 se habían pasado a otro agente (Connery's Bond) para mantener viva la leyenda.

Después de Bond, Niven continuó trabajando en Hollywood. Falleció a la edad de 73 años el 29 de julio de 1983.

George Lazenby

Fue la única estrella que interpretó a James Bond en la franquicia oficial de Eon Productions para una película, el actor australiano George Lazenby tomó el relevo después de la partida de Sean Connery después de "Sólo se vive dos veces" (1967).

Entre los años 1969 y 2003, Lazenby desempeñó varios papeles en muchas producciones de televisión, documentales y películas, aunque ninguno tan publicitado como Bond. En 2014, sin embargo, hizo una reaparición como actor.

Lazenby se ha casado y divorciado dos veces, y tuvo cinco hijos con sus ex esposas. Actualmente reside en Los Ángeles.

Sir Roger Moore

Después de la segunda y última salida de Sean Connery como James Bond de Eon Productions, Sir Roger Moore tomó el relevo y lo asumió el papel durante siete películas entre 1973 y 1985, la mayor cantidad de películas de cualquier actor en la franquicia de Eon, aunque Daniel Craig es el actor que lo ha interpretado durante más tiempo.

A lo largo de su período de 12 años como 007, una serie de preferencias personales de Moore se incorporaron a su interpretación de Bond, incluido su gusto por los puros cubanos y el uso de trajes de safari.

Para cuando "A View to a Kill" (1985) fue rodada, Moore tenía 57 años y los críticos se centraron en su edad. Después de James Bond, Moore se tomó un descanso de cinco años de la actuación, pero resurgió en 1990 con papeles en las películas "Fuego, Fuego, nieve y dinamita" y "Bullseye".

Su último papel como actor fue como Jasper en "El Santo" de 2017, que se estrenó el mismo año en que murió a causa de cáncer en el pulmón y el hígado.

Timothy Dalton

La interpretación de Timothy Dalton mostró a James Bond como un asesino frío y centrado con poco tiempo para indulgencia o frases ingeniosas.

Aunque la actuación de Timothy Dalton del agente 007 era fiel al material de origen, sus películas no funcionaron tan bien en la taquilla como las películas anteriores.

Se consideró que Dalton interpretaría a Bond en "GoldenEye" (1995), pero, sin embargo, se alejó de la franquicia y pasó los siguientes años diversificando sus papeles en el escenario, la televisión y el cine para evitar ser encasillado. Su último papel cinematográfico fue la voz del Señor Espinas en "Toy Story 4" (2019) y como la voz de Lord Demanitus en "Enredados: la serie de televisión" (2019 a 2020).

Actualmente, Dalton, de 75 años, reside entre Londres y West Hollywood, y se le ve con frecuencia en el City of Manchester Stadium viendo el Manchester City F.C. jugar.

Pierce Brosnan

Aunque originalmente se consideró a Pierce Brosnan para asumir el papel de James Bond en "En la mira de los asesinos" (1985), no tuvo la oportunidad hasta "GoldenEye" de 1995.

Pierce Brosnan cerró su capítulo de James Bond con "Otro día para morir" de 2002, por la que cobró 16,5 millones de dólares.

Después de Bond, Brosnan continuó con su prolífica carrera cinematográfica y televisiva, destacando sus apariciones en "Las leyes de atracción" (2004), "Mamma Mia!" (2008), "Percy Jackson y el ladrón del rayo" (2010), "El hijo" y "Mamma Mia! Aquí vamos otra vez" (2018).

Brosnan, que ahora tiene 68 años, aparecerá próximamente en la pantalla grande interpretando al rey Luis XIV en "The King's Daughter", que se estrenó en enero de 2022.

Daniel Craig

La era de Daniel Craig como James Bond es la más larga de la historia, no por número de películas, sino por número de años, y eso se debe en parte a que COVID-19 retrasó el lanzamiento de "Sin tiempo para morir" (2021).

El actor fue nombrado en realidad el rango honorario de Comandante de la Royal Navy en 2021, que es el mismo rango que tiene su famoso facsímil de agente secreto en pantalla.

Los más recientes papeles de Daniel Craig fueron como el detective Benoit Blanc en "Knives Out 2" y Rawbone en "The Creed of Violence".

¿Cuál de todos estos actores te gustó más como James Bond?